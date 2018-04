AVENGERS - INFINITY WAR / I supereroi riuniti nel nuovo film della Marvel in uscita il 25 aprile

Avengers - Infinity War esce oggi 25 aprile nelle sale italiane: cast, trama e curiosità sul nuovo film che chiama in causa tutti i più grandi eroi della Marvel.

25 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Avengers - Marvel

A 10 anni esatti dal primo film della Marvel Cinematic Universe, oggi 25 aprile esce nelle sale italiane "Avengers - Infinity War", che riporta le avventure di tutti i più grandi eroi della Marvel stessa. Da Iron Man a Spider Man, fino a passare da Thor e Capitan America, tutti saranno presenti in un colosso che si preannuncia come uno dei più grandi successi dell'anno al botteghino. Diretto da Anthony e Joe Russo, il nuovo film è ufficialmente il terzo della saga dei Vendicatori e può contare sugli stessi registi di "Captain America: The Winter Soldier" e "Captain America: Civil War". Per concludere questo colossale progetto sono stati spesi circa 300 milioni di dollari, una cifra record che fa salire "Avengers - Infinity War" al secondo posto della classifica dei film più costosi di sempre. Un obiettivo raggiunto anche per la presenza di un cast di tutto rispetto con Robert Downey Jr nel ruolo di Iron Man, Chris Evan è Capitan America, Chris Hemsworth è Thor oltre che le new entry Black Panther (Chadwick Boseman) e Spider-Man (Tom Holland).

LA TRAMA DI AVENGERS - INFINITY WAR

Dopo una lunga attesa, i fan dei cinecomics della Marvel potranno ammirare da oggi al cinema il colosso "Avengers - Infinity War". Come precisato dal capo dei Marvel Studios Kevin Feinge, si tratta di un progetto innovativo: "La storia di Avengers: Infinity War è il risultato di tutto quello che abbiamo fatto fino a oggi. È il culmine senza precedenti di una serie di trame legate tra loro, una cosa che non è mai stata fatta prima d'ora". La trama di tale pellicola conferma questa scelta: Iron Man è costretto ad impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per difendere la Terra da un nuovo attacco alieno rappresentato da Thanos, un tiranno intergalattico deciso a conquistare l'universo sfruttando il potere delle Gemme dell'Infinito. È in tale circostanza che corrono in suoi aiuto gli Avangers a partire dallo scienziato Bruce Banner ( e il suo alter ego Hulk), Thor, la Vedova Nera, l'arciere Occhio di Falco, l'androide Visione e l'immancabile Spider-Man. E a loro si aggiungerà anche Star Lord, nuovo eroe in arrivo dai confini della Galassia.

