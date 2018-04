Al Bano e Romina Power/ "Loredana Lecciso era perfetta, poi è cambiata. Recitava?"

Al Bano e Romina Power ancora al centro del gossip: Carrisi si sfoga dopo il gioco al massacro e lancia un frecciatina all'ex compagna Loredana Lecciso.

25 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Al Bano e Romina Power

Al Bano e Romina Power ancora al centro del gossip. I due ex coniugi sono tornati insieme? Nonostante le numerose indiscrezioni in merito, sembra che i due abbiano ritrovato la serenità professionale anche senza il tanto atteso ritorno di fiamma. Al Bano, il prossimo 20 maggio, compirà 75 anni ed è stanco di tutto il gossip che gira intorno alla sua vita. In una lunga intervista chiacchierata con Roberto Alessi per Libero, il cantante si sfoga dopo il gioco al massacro degli ultimi mesi. Secondo il cantante di Cellino San Marco, la rottura con Loredana Lecciso sta dando un’immagine sbagliata di sé al pubblico pur essendo una vittima di quello che sta accadendo. Al Bano, infatti, rivela di essere stato lasciato dalla Lecciso prima di Natale e di essere stanco di essere massacrato in tv. “Non ne posso più. Mi stanno massacrando, non c’è rispetto, sto guardando la tv e vedo gente che parla di me, della mia famiglia, di Loredana, dei nostri figli, e non sanno nemmeno chi sono, mai visti, mai sentiti. Poi vedo altri che parlano e anche male, e che sono stati pure miei amici e che ora dicono cose che per primi sanno che non sono vere”, sbotta Carrisi che ha voglia solo di ritrovare un po’ di serenità insieme ai figli.

AL BANO E ROMINA POWER: LO SFOGO CONTRO LOREDANA LECCISO

La storia d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso è durata 18 anni ed è stata coronata dalla nascita di due figli. Un periodo lungo durante il quale c’è stato un momento in cui Carrisi ha creduto davvero di poter costruire una grande famiglia allargata. Nonostante la presenza ingombrante di Romina, un giorno, Loredana Lecciso ha invitato a casa sua la Power: “È vero. Mentre una volta Loredana, da donna intelligente qual è, quando da noi era ospite Ferzan Ozpetek, invitò a pranzo Romina. Fu una gioia immensa per me vedere i miei figli, i grandi, i piccoli, Romina, Loredana. Tutti insieme. In pace. Un sogno” – confessa Al Bano a detta del quale, poi, Loredana è cambiata – “Ma ora mi domando perché Loredana allora sopportava, si comportava in maniera così perfetta nel creare un quieto vivere, e poi è cambiata? Allora recitava?”. Il primo pensiero di Al Bano, oggi, è rivolto ai figli che, fortunatamente, sono tutti sereni.

