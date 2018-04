Amici 2018/ Ed. 17: le prime assegnazioni per il quarto serale, le lacrime di Carmen

Amici 2018, ed. 17: le prime assegnazioni alla squadra bianca per il quarto serale, le lacrime di Carmen dopo le critiche ricevute da Carlo Di Francesco.

25 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 Serale

Prime assegnazioni per la squadra bianca in vista del quarto serale di Amici 17. La più entusiasta è sicuramente Valentina che, dopo aver rischiato di lasciare il programma per un infortunio, non vede l’ora di tornare a ballare con tutta la sua energia. Per la prossima puntata del serale, il livello delle esibizioni si alza. Giunti al giro di boa, non c’è più tempo per perdere tempo. Gli allievi sono convinti che nel prossimo appuntamento ci saranno nuove eliminazioni e non vogliono farsi trovare impreparati. Per la seconda fase, dunque, il ballerino Luca dovrà preparare una coreografia di Veronica Peparini sulle note di “Rolling in the deep” di Adele. La prova proibitiva, invece, per gli uomini sarà ballare sui tacchi. Sarà una sfida difficile da vincere e Luca corre in sala per allenarsi. Assegnazioni anche per Bryan che, dopo la scorsa puntata, ha ricevuto i complimenti non solo di Alessandra Celentano, ma anche degli altri insegnanti. Al ballerino colombiano sono state assegnate due coreografie di Alessandra Celentano di cui una di danza classica “fiamme di Parigi”. Anche per Ramirez, infine, prova proibitiva sui tacchi.

AMICI 2018: LE LACRIME DI CARMEN FERRERI

Dopo aver gioito per aver vinto la seconda puntata del serale, Carmen Ferreri è entrata nuovamente in crisi. Se Paola Turci, dopo la sfida tra la cantante della squadra blu ed Emma Muscat, si è complimentata con entrambe, Carlo Di Francesco si è detto un po’ deluso dalla Ferreri che non gli avrebbe trasmesso emozione. Secondo l’insegnate, dopo la vittoria, la giovane siciliana avrebbe fatto un passo indietro sedendosi sugli allori. Un giudizio duro che hanno fatto vacillare tutte le certezze che la Ferreri era riuscita a conquistare fino a quel momento. In casetta, Carmen si lascia prendere dallo sconforto e si sfoga con le lacrime. Ancora un momento difficile, dunque, per la Ferreri che sperava di aver finalmente cancellato tutti i dubbi dei suoi insegnanti ed era pronta anche a conquistare i favori dell’intera commissione esterna.

