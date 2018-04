Andrea Damante traditore seriale?/ Dai commenti di Giulia De Lellis alle rivelazioni dei fan: i rumors

25 aprile 2018

Andrea Damante e Giulia De Lellis innamorati, pronti a sposarsi, pronti a puntare tutto sugli affari e su una vita insieme e l'annuncio del matrimonio all'orizzonte, nel 2010, e poi? Tutto è finito. I loro sguardi delusi e arrabbiati, i loro occhi tristi e la conferma via social, da parte di Giulia che tra lei e Andrea è tutto finito. Non si parla di una pausa di riflessione ma di una rottura definitiva arrivata dopo un momento in cui hanno capito che molte cose non andavano, ma cosa? Su questo è calato subito il mistero e mentre lei cercava di rimandare ogni discorso pregando i fan di non chiedere dettagli che non avranno mai, lui dagli Usa rilancia sconvolto "é una giornata di me**da" come lo avesse colpito un fulmine al ciel sereno. Da lì a poco tutti si sono riversati sui social dicendo la loro su quanto accaduto e, soprattutto, sul fatto che qualcuno ha in mano la verità assoluta.

Alcuni fan hanno confermato che la rottura non sia avvenuta per una serie di incomprensioni ma addirittura di tradimenti e anche Novella 2000 oggi parla della coppia alzando il velo sulla possibilità che sia proprio questa la verità. Secondo gli ultimi rumors, naturalmente da prendere con le pinze, sembra che Andrea Damante approfittava dell'assenza di Giulia De Lellis nelle sue serate per provarci con le ragazze lì per lui e addirittura, alcune di loro, sarebbero salite in stanza seguendolo. Notti di fuoco con le fan sono state la causa della rottura? Giulia De Lellis prega tutte di fare silenzio e di non fingere adesso di sapere tutto mentre per due anni hanno taciuto, questa è una conferma o solo uno sfogo di una donna delusa? Lui, dal canto suo, rilancia dicendo di voler lavare i panni sporchi in famiglia, una cosa che in questi ultimi anni non ha fatto "per amore" (lasciando intendere che Giulia amesse fare tutto sui social) e di procedere per vie legali contro tutto e tutti coloro che lederanno la sua immagine. Siamo solo all'inizio di una battaglia social?

