Ballando con le stelle 2018/ Cesare Bocci poco personaggio: vincitore a sorpresa?

Ballando con le stelle 2018: Cesare Bocci poco personaggio all'interno del programma di Milly Carlucci. Dopo le accuse della giuria, sarà il vincitore a sorpresa?

25 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle - Milly Carlucci

Cesare Bocci è sicuramente uno dei migliori concorrenti di Ballando con le stelle 2018. L’attore de Il commissario Montalbano, settimana dopo settimana, insieme alla sua ballerina Alessandra Tripoli, sta dimostrando di avere un grandissimo talento che, tuttavia, a detta della giuria, non basterebbe. Nel corso della settimana puntata del programma di Milly Carlucci, l’attore a cui viene riconosciuta tutta la bravura, è stato criticata da Selvaggia Lucarelli per non riuscire a tirare fuori quel qualcosa in più che sarebbe fondamentale per sbaragliare la concorrenza degli altri partecipanti. Le critiche ricevute da Bocci hanno scatenato la bufera sui social. Molti fans, infatti, accusano la giuria di non premiare il vero talento preferendo le polemiche e i personaggi che creano discussioni sia in studio che sui giornali. Il riferimento implicito va a Giovanni Ciacci che, prima ancora del debutto del programma, è stato al centro di un’accesa polemica. Il pubblico, dunque, si schiera dalla parte di Cesare Bocci: basterà per il trionfo?

BALLANDO CON LE STELLE 2018: LE QUOTE PER IL VINCITORE

Ad oggi, la grande favorita per la vittoria di Ballando con le stelle 2018 resta Gessica Notaro che è sicuramente dotata di un grandissimo talento. Ad oggi, la vittoria di Gessica è quotata a 1.25 da Snai. Sul podio dovrebbero salire Francesco Porcella quotato a 7,00 e Cesare Bocci la cui vittoria è quotata a 10. Le vittorie di Giaro Giarratana e Giovanni Ciacci sono quotate a 15 mente quella di Akash a 75 e, addirittura, quella di Nathalie Guetta è data a 100 volte la giocata. Non ci sarebbero dubbi sui primi tre classificati di Ballando con le stelle. Gli altri concorrenti, infatti, non avrebbero possibilità di impensierire la Notaro che, sin dalla prima puntata, ha convinto la giuria, il pubblico e i bookmaker. Difficilmente, dunque, l’ex Miss si farà sfuggire la vittoria. A decretare il vincitore sarà il pubblico attraverso il televoto e sia la Notaro che Bocci e Porcella sono sicuramente tra i preferenti dei telespettatori del programma di Raiuno.

