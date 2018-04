Biondo VS Heather Parisi/ Amici 2018, ancora insulti e minacce: Maria De Filippi mette tutto a tacere?

Biondo vs Heather Parisi, Amici 17: il cantante della squadra bianca condanna l'atteggiamento dei fans, ma ribadisce di di trovare sbagliato l'atteggiamento dell'ex ballerina.

25 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Biondo Vs Heather Parisi

Al serale di Amici 17 c’è una sfida dentro la sfida. E’ quella di Heather Parisi contro Biondo. L’ex ballerina, membro della commissione esterna, anche nel terzo appuntamento con il serale del talent show di Maria De Filippi, ha ribadito il suo pensiero nei confronti di Biondo non considerandolo un cantante. La Parisi, in particolare, si è scagliata contro Biondo per le minacce ricevute sui social dai suoi fans e per l’utilizzo dell’autotune che, a suo dire, sarebbe un modo per barare. Nel corso del terzo serale, tra Biondo e la signora Parisi c’è stato un duro confronto in seguito al quale l’americana ha pubblicato sui social gli screenshot si alcune minacce ricevute mentre la mamma di Biondo ha pubblicato una lettera con cui ha chiesto alla signora Parisi le scuse nei confronti del figlio. “Anche in questa settimana ho assistito incredula a una violenza nei confronti miei e della mia famiglia che non ha nessuna giustificazione. Ciascuno si assuma la propria responsabilità e fermi questo ignobile gioco al massacro”, sono state le parole scritte dalla Parisi sui social. Tra i vari passaggi della lettera scritta da Biondo, invece, si legge: “L’aspetto più deplorevole nel suo comportamento è che lei abbia approfittato della posizione privilegiata di donna di spettacolo, nonché giudice della trasmissione, per esercitare in modo crudele e immotivato quell’attacco ad un ragazzo di 19 anni”. Parole durissime quelle della mamma di Biondo a cui, probabilmente, arriverà una nuova replica da parte della signora Parisi.

LE PAROLE DI BIONDO SU HEATHER PARISI

Le parole della signora Parisi hanno profondamente colpito Biondo che, nel corso del terzo serale di Amici 17, preso dal nervosismo, ha risposto attaccando a sua volta l’ex ballerina. La produzione di Amici 17, alla luce di quanto sta accadendo, ha deciso d’informare il cantante della squadra bianca che ha potuto così leggere quanto scritto dalla madre. In confessionale, Biondo ha preso le distanze dal comportamento dei fans che stanno minacciando la Parisi sui social ribadendo, però, di trovare estremamente sbagliato l’atteggiamento di Heather nei suoi confronti. Quello tra la Parisi e Biondo potrebbe essere un gioco al massacro destinato a durare fino a quando il cantante reterà nel programma. A porre fine a tutta la situazione, però, potrebbe essere Maria De Filippi che, dopo aver replicato alle parole di Alessandra Celentano sul peso delle ballerine portando sul palco di Amici 17 una crew di danzatrici non propriamente esili, potrebbe fare lo stesso invitando chi, ogni giorno, combatte con le minacce degli haters.

