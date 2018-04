Caduta Libera, speciale Isola dei Famosi/ Arriva il torneo con i concorrenti dell'ultima edizione: ecco quando

25 aprile 2018 Anna Montesano

Da questa settimana, Gerry Scotti è tornato su Canale 5 con Caduta Libera, dando il cambio a Paolo Bonolis con il suo Avanti un altro. Presto però lo show con le botole arriverà alla sua cinquecentesima puntata e Canale 5, per festeggiarla, ha pensato a qualcosa di speciale. Per la puntata in questione di Caduta Libera, Gerry Scotti avrà in studio a giocare alcuni dei concorrenti della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Non è la prima volta che Gerry Scotti ospita a Caduta Libera, per una sfida a colpi di domande e indovinelli nel preserale di Canale 5, i concorrenti dell'Isola dei Famosi. Infatti la gara inizierà con il campione di quella che è stata la sfida tra i concorrenti della dodicesima edizione, che è Samantha De Grenet.

Caduta Libera ospita i concorrenti dell'Isola dei Famosi: ecco quali

L'appuntamento con la cinquecentesima puntata del quiz, volto a raccogliere fondi per La Fabbrica del Sorriso, è previsto per domenica 29 aprile, ore 18.45. A sottoporsi a domande, indovinelli e giochi di parole, pronti a scivolare giù dalle botole in caso di risposta errata, saranno in questa puntata speciale: Marco Ferri, Amaurys Perez, Jonathan Kashanian, Filippo Nardi, Simone Barbato, Alessia Mancini, Francesca Cipriani, Elena Morali, Rosa Perrotta, Bianca Atzei e Samantha de Grenet, naufraga della dodicesima edizione del reality e campionessa, appunto, in carica del torneo dedicato a L'Isola dei Famosi. Chi riuscirà a conquistare l'ambito posto di campione del torneo? Una puntata divertente, imperdibile e sicuramente istruttiva con il sempre amatissimo Gerry Scotti.

