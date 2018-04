Carolina Crescentini è incinta?/ L’attrice beccata con un pancino sospetto: con Francesco Motta procede bene

Carolina Crescentini è incinta? L’attrice beccata con un pancino sospetto per le vie di Roma con il fidanzato Francesco Motta, è in dolce attesa? Tutti i dettagli di gossip.

25 aprile 2018 Valentina Gambino

Carolina Crescentini incinta?

La storia d’amore tra Carolina Crescentini e il fidanzato Francesco Motta procede a gonfie vele. Anzi, in questo momento il gossip sta incominciando velocemente a rumoreggiare sulla possibile gravidanza dell’attrice per via di un pancino sospetto spuntato fuori dopo uno scatto pubblicato tra le pagine del settimanale Chi, in edicola da oggi con il nuovo numero. Carolina e il compagno sono stati recentemente beccati a passeggio tra le strade di Roma, mano nella mano. Un dettaglio però, ha insospettito non solo la rivista diretta da Alfonso Signorini ma anche i numerosi lettori. Pare infatti che la bionda abbia un pancino sospetto che avrebbe fatto già vociferare riguardo una possibile gravidanza: l’attrice è in dolce attesa? Dalle fotografie emerse al momento, non si può certamente giungere ad una conclusione definitiva anche se, la lieta novella potrebbe proprio essere questa.

La rivista diretta da Signorini, pubblicando le foto non ha evidenziato delle certezze ma piuttosto delle semplici supposizioni. “Roma. Carolina Crescentini cammina assorta nei suoi pensieri. Pensieri che riguardano la sua pancetta arrotondata?” questo si legge nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. “L’attrice è legata da alcuni mesi al musicista Francesco Motta che, per strada, la bacia e ferma il traffico per farla attraversare” è stato riportato nel breve trafiletto dedicato all’attrice: “Normali attenzioni da innamorati o lui sa che ora sono in tre? A gennaio lei aveva postato una foto di coppia dove aveva scritto ‘sarà un anno bellissimo’. Da coppia a famiglia il passo è breve…”. Staremo a vedere se i diretti interessanti smentiranno oppure confermeranno la lieta novella anche attraverso i social network. Come ben sapete infatti, i profili ufficiali di Instagram ormai sono diventati quasi dei piccoli uffici stampa dove i personaggi famosi smentiscono oppure approfondiscono le notizie in prima persona.

