EDEN LAKE/ Su Rai Movie il film con Kelly Reilly e Michael Fassbender (oggi, 25 aprile 2018)

Eden Lake, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Kelly Reilly, Michael Fassbender, Jack O'Connell, alla regia James Watkins. Il dettaglio.

Eden Lake, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 25 aprile 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller che annovera un cast attoriale straordinario con la partecipazione di star del calibro di Kelly Reilly, Michael Fassbender, Jack O'Connell, Thomas Turgoose e Bronson Webb, la regia e la sceneggiatura sono state curate da James Watkins, regista inglese che ha esordito proprio grazie a questo film, raggiungendo una discreta fama internazionale. La pellicola è stata infatti particolarmente apprezzata soprattutto in Gran Bretagna dove, a distanza di circa sette anni, è ancora considerato uno dei migliori film thriller britannici di tutti i tempi. Nel 2018 Watkins è tornato dietro la macchina da presa con il film McMafia, di cui è stato anche sceneggiatore. L'attrice protagonista del film è stata interpretata da Kelly Reilly, attrice britannica apparsa in film come L'appartamento spagnolo, Il paradiso per davvero e Bastille Day - Il colpo del secolo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

EDEN LAKE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Steve e Jenny, stanchi della monotonia quotidiana a cui la città li costringe, decidono di partire per alcuni giorni e soggiornare in una piccola località di montagna nei pressi di un lago. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando alcuni ragazzini del posto iniziano ad importunare la coppia, arrivando addirittura a rubare l'auto di Steve. Quest'ultimo perde la pazienza e affronta a muso duro i teppisti. La gang di ragazzini è in realtà più spietata del previsto. Steve viene rapito e torturato, mentre Jenny cerca invano di contattare la polizia. Poco dopo anche la ragazza viene catturata dal branco e Steve trova la morte in un rogo appositamente appiccato da Brett, il leader della banda di ragazzini. Jenny riesce a fuggire e, dopo aver ucciso alcuni membri del gruppo, approda nel centro abitato più vicino. Pronta a soccorrerla troverà alcuni abitanti del posto che si riveleranno essere i genitori dei ragazzini della gang. Come reagiranno? Aiuteranno Jenny o vendicheranno la morte dei loro figli?

