Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati/ “I dettagli riguardano solo lei e me…”

25 aprile 2018 Valentina Gambino

Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati

Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati. La notizia di pochi minuti fa, confermerebbe la rottura. La coppia, dopo nove anni e mezzo di amore avrebbe messo la parola fine alla lunga relazione: scopriamo tutti i dettagli a seguire. Se lavorativamente parlando per Meta è un momento davvero bello e ricco di soddisfazioni, la stessa cosa non è accaduta per il privato. Ed infatti, in una intervista rilasciata a Vanity Fair, il primo classificato di Sanremo 2018 ha confessato di essersi lasciato con la fidanzata: “Ho avuto una storia di nove anni e mezzo (con Silvia Notargiacomo ndr). Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano solo lei e me”. In questo momento c’è qualche altra donna nella vita di Ermal? “Mi sto concentrando solo sulla musica” ha risposto lui per poi precisare: “Non ho modo né voglia di fare altro”. Sul suo ideale di donna però, ha un prototipo ben preciso: “Ho un debole per le ragazze divertenti” ha svelato, per poi precisare: “Se non mi sento stimolato dal punto di vista intellettuale, emotivo, non provo interesse”.

Ermal Meta poi, nel corso dell’intervista rilasciata a Vanity Fair ha avuto modo di tornare sul battibecco che ha coinvolto Alessandro Cattelan e Noemi. L’artista ha precisato di non avercela con il presentatore: “Capisco la satira televisiva e non ho nessun problema con Cattelan” ma comunque è rimasto male per l’atteggiamento di Noemi: “Mi ha colpito di più che una collega si divertisse così tanto per qualcosa di totalmente ingiusto successo ai nostri danni. Mi ha dato fastidio”. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro, l'ex fidanzata di Ermal Meta aveva condiviso la copertina del CD scrivendo: "Ecco la Felicità: sono tutte quelle piccole cose che hai accolto, accarezzato, amato ad averti portato fin qui… ed io sono felice con te”. Ma chi è Silvia Notargiacomo? Nata a Roma nell’83, è una speaker radiofonica. Nel 2002 ha iniziato a lavorare a Magic Tv per poi diventare per 6 anni voce di Radio 1 Rai. Nel 2011 è stata tra le protagoniste della commissione giovani al Festival di Sanremo accanto a Gianni Morandi. Dal 2016 conduce su Radio Zeta dal lunedì al venerdì Pomeriggio Zeta dalle 15.00 alle 18.00 insieme ad Alessia Reato.

