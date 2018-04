Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, l’incontro/ Silvia provvedi: "Mi merito di meglio"

Silvia Provvedi commenta l'incontro tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, con una frecciatina all'ex fidanzato: "Spero non sia vero, mi merito di meglio".

25 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

Silvia Provvedi si esprime pubblicamente per la prima volta dopo la rottura con Fabrizio Corona. La coppia, che stava insieme dal 2015 ed era riuscita a superare anche i lunghi mesi della detenzione in carcere dell'ex re dei paparazzi, non ce la fatta a superare un altro scoglio ovvero l'incontro segreto avvenuto tra Corona e Belen Rodriguez. Qualche giorno fa il settimanale Oggi ha riportato le immagini della coppia all'Hotel Bulgari di Milano, luogo che era anche il loro nido d'amore durante la loro relazione. Secondo quanto riportato dal tabloid, Corona e Belen avrebbero trascorso il pomeriggio insieme anche se nulla fa pensare che tra loro possa essere accaduto qualcosa di sentimentale. La modella argentina, infatti, non era sola durante questo appuntamento e al suo fianco c'erano l'amica Patrizia Griffini, la mamma Veronica e addirittura il figlio Santiago. Eppure, questo particolare, non sembra affatto gradito a Silvia Provvedi che ha rilasciato un duro commento a Novella 2000.

SILVIA PROVVEDI COMMENTA L'INCONTRO TRA FABRIZIO CORONA E BELEN

Non è chiaro se la rottura tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sia stata una conseguenza dell'incontro avuto tra lui e Belen Rodriguez o se le motivazioni siano altre, comunque sia la cantante de Le Donatella ha rilasciato un duro commento a Novella 2000. In esso ha precisato di non voler credere a quanto visto e, nel caso fosse vero, di meritarsi di meglio dall'amore: "Non so se sia vero. Non ne ho idea, spero solo sia una cavolata. Io ero a Roma quel giorno, non so nulla. Forse, mi merito di meglio". Parole decisamente polemiche, che potrebbero avere delle radici ben più profonde. In vari occasioni, Corona parlato dell'indimenticabile rapporto con la sua ex fidanzata con la quale aveva fatto coppia fissa dal 2009 al 2012, anno in cui lei aveva conosciuto Stefano De Martino. E la stessa Belen, durante il processo al quale era stata chiamata a deporre, aveva dichiarato: "Fabrizio e io eravamo una coppia esplosiva, guadagnavamo molto".

