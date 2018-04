Fabrizio Frizzi/ Dal no alla sua statua a San Giovanni Rotondo alla Partita del cuore in sua memoria

Fabrizio Frizzi ci ha lasciato ormai da quasi un mese e tutti stanno lentamente tornando alle proprie vite ma senza dimenticarlo: una statua e la Partita del cuore a lui dedicate?

25 aprile 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi continua a rimanere nel pensiero di tutti. Il conduttore ci ha lasciato ormai quasi un mese fa per via del suo male che lo ha strappato alla famiglia, agli amici e ai colleghi che lo hanno pianto in Chiesa e in tv. Carlo Conti ha preso il suo posto alla conduzione de L'Eredità ma la morte di Fabrizio Frizzi sicuramente cambierà le carte in tavola nella prossima stagione dando il via ad un valzer di conduttori che porterà un volto "nuovo" alla conduzione del preserale di Rai1. Le novità però non mancano e proprio nei giorni scorsi si è parlato di un'installazione di una statua in bronzo del conduttore proprio a San Giovanni Rotondo una città che Frizzi ha spesso frequentato negli ultimi anni. I cittadini avevano pensato di onorare la sua memoria in questo modo ma hanno trovato il parere negativo del sindaco che, dopo aver spiegato che nessuno ha chiesto il suo patrocinio, trova di cattivo gusto un'iniziativa che potrebbe trascinare la città su rotocalchi e al centro del gossip.

DAL NO ALLA STATUA A SAN GIOVANNI ROTONDO ALLA PARTITA DEL CUORE

Lo stesso sindaco Costanzo Cascavilla ha preso la parola per chiarire le cose tramite comunicato: "L'amministrazione di San Giovanni Rotondo non ha mai autorizzato la collocazione della statua in bronzo di Fabrizio Frizzi nei pressi del parco Carmelo Durante e non ha mai ricevuto alcuna richiesta né di patrocinio né di sostegno all'iniziativa da parte del comitato promotore". Mentre i cittadini di San Giovanni Rotondo dovranno rinunciare alla statua, i suoi colleghi sono pronti a dedicare a Frizzi la prossima Partita del Cuore. Il 30 maggio, in diretta su Rai1 in prima serata, andrà in scena lo stadio Luigi Ferraris di Genova la Partita del Cuore in memoria di Fabrizio Frizzi in cui si scontreranno la Nazionale cantanti guidata da Gianni Morandi e la selezione nominata ‘Campioni del sorriso’.

