Grande Fratello 2018/ Patrizia Bonetti in crisi, Aida Nizar alle strette: lacrime e accuse nella Casa

Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Patrizia Bonetti in crisi per la nomination, litiga con Alessia e Mariana. Prime scintille tra Aida Nizar e Danilo Aquino

25 aprile 2018 Anna Montesano

Grande Fratello 2018

La nuova nomination ha avuto forti conseguenze per alcuni degli inquilini della Casa del Grande Fratello 2018. È soprattutto Patrizia Bonetti ad essere in crisi dopo aver scoperti di poter dover abbandonare la casa lunedì prossimo. Crisi di pianto e duri sfoghi quelli dell'ex fiamma di Gianluca Vacchi, in primis con Alessia, una delle persone con le quali ha più stretto nella Casa. Lo scontro più forte arriva però con Mariana: Patrizia è molto nervosa dopo la nomination e sperava che l'amica la confortasse sin da subito, cosa che non è accaduta. Mariana, dal canto suo, non ci sta ad essere trattata male, con brutte risposte: "Sono due giorni che sei così" nota la campana "Hai un carattere che non mi piace". Patrizia però non vuole sentire ragione: "Ci sono rimasta malissimo, io mi aspettavo venissi da me invece non te n'è fregato proprio!" Quello che però Patty non sa è che una delle nomination piovute su di lei è stata proprio quella di Mariana, cosa che potrebbe causare forti scontri in Casa.

Grande Fratello 2018 Prime scintille tra Aida Nizar e Danilo Aquino

Ma le tensioni non sono solo quelle tra Mariana e Patrizia. L'arrivo di Aida Nizar ha già avuto le prime conseguenze e Danilo Aquino vuole mettere le cose in chiaro. "Gioca pulito" le chiede il ragazzo romano, che come la Nizar ha un carattere molto forte e deciso. Ma la Nizar ha anche dispensato le sue prime perle di saggezza. In particolare si è parlato di omosessualità e Aida ha dichiarato: “A me non piace dire ‘io sono eterosessuale’, a me piace dire ‘io sono Aida e amo le persone’. Gli uomini senza dubbio, mai sono stata attirata da una donna ma mai accuserò qualcuno della sua scelta - e aggiunge - In Spagna mi dicono ‘Non sei mai andata con una donna?’ e io rispondo ‘No’ e loro ‘Perchè non hai mai provato’. Questa cosa mi fa impazzire perchè no, tesoro, io non ho bisogno perchè non voglio e perchè non mi viene. Io sono sicuro che mi piace l’uomo 100% uomo. L’uomo che ti fa sentire donna”.

© Riproduzione Riservata.