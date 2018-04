IL COSMO SUL COMO'/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 25 aprile 2018)

Il cosmo sul comò, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Aldo, Giovanni e Giacomo, alla regia Marcello Cesena. La trama del film nel dettaglio.

25 aprile 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Italia 1

NEL CAST ALDO GIOVANNI E GIACOMO

Il cosmo sul comò, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 25 aprile 2018 alle ore 21,20. Una pellicola di genere comica che è stata prodotta in Italia nel 2008 dalla casa cinematografica Medusa Film ed è stata diretta dal regista Marcello Cesena con soggetto e sceneggiatura scritti dai principali protagonisti Aldo Baglio, Giacomo Poretti e Giovanni Storti assieme allo stesso regista e a Valerio Bariletti. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Paolo Silvestri, il montaggio è di Danilo Torchia e la fotografia è stata curata da Agostino Castiglioni. Nel cast anche sono presenti anche Sara D’Amario, Silvana Fallisi, Sergio Bustric, Victoria Cabello, Raul Cremona, Angela Finocchiaro e Luciana Turina. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL COSMO SUL COMO', LA TRAMA DEL FILM COMICO

Si tratta di un film incentrato su quattro episodi. Il primo è ambientato a Milano durante un torrido mese di agosto con le tre famiglie di tre inseparabili amici che provano a trascorrere un periodo di relax insieme. Aldo è una persona felicemente sposata che tuttavia non fa della precisione e dell’organizzazione il proprio punto di forza tant’è che nel momento in cui dovrebbe partire per la vacanze confonda la propria auto con una del tutto simile per colore e modello. Distrazioni che gli vengono causate anche in ragione di una suocera difficile da sopportare ed una moglie il cui unico e principale obiettivo è quello di fare delle continue spese pazze. Giovanni invece è un tipo agli antipodi di Aldo, molto o per meglio dire eccessivamente preciso tant’è che impone ai propri amici e parenti un vero e proprio regolamento prima della partenza per il mare con l’obiettivo di evitare le interminabili fila dell’esodo estivo sulle autostrade italiane. Infine, c’è Giacomo che invece deve fare i conti con la ferma volontà da parte della figlia e della moglie nel non volerlo seguire in vacanza. Alla fine i tre amici con le rispettive famiglie si ritrovano a passare le vacanze all’interno dello stadio San Siro. Nel secondo episodio, un prete di una piccola parrocchia di provincia è costretto a fare i conti con delle difficoltà economiche a cui sta andando incontro la stessa parrocchia e per effetto delle quali non può effettuare delle importante opere di restaurazione della sua chiesa. Una difficoltà che è stata causata anche del suo sagrestano che puntualmente tiene per sé parte delle offerte allo scopo di realizzare il suo sogno comperarsi una moto. Inoltre c’è un terzo uomo, un sognatore innamorato di una commessa di un negozio di animali che ha un vero e proprio colpo di fortuna che si risolleverà le sorti dei tre. Nel terzo episodio abbastanza fantasy, i personaggi presenti in alcuni straordinari quadri della stanza di un castello si animano per delle divertenti avventure mentre nel quarto episodio una coppia di marito e moglie è costretta ad incredibile peripezie pur di realizzare il sogno di diventare genitori in ragione della quasi sterilità di lui.

