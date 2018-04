Kanye West sull'orlo di una crisi di nervi/ Foto, Kim Kardashian spopola sui social senza veli

Kanye West sull'orlo di una crisi di nervi mentre la moglie Kim Kardashian fa impazzire i social e i fans posando senza veli per promuovere il nuovo profumo.

Mentre Kanye West è sull’orlo di una crisi di nervi, Kim Kardashian fa impazzire i fans posando nuovamente senza veli sui social per promuovere il nuovo profumo. Secondo quanto riporta People, Kanye West non riuscirebbe a gestire i suoi scatti di rabbia al punto che neanche la moglie riuscirebbe a gestirli. Il rapper, infatti, avrebbe interrotto i rapporti con il manager e con la cerchia ristretta di persone che, da tempo, si occupava dei suoi affari e quelli dell’intero clan Kardashian. Nessuna indiscrezione, invece, sui motivi che avrebbero portato alla rottura anche se, a quanto pare, il tutto sarebbe riconducibile ai problemi di ira di Kanye West. «Ha avuto grosse esplosioni di rabbia nei confronti di Kris», ha raccontato una fonte a People - «Lei vede come lui sia incostante e si preoccupa per la figlia, per il suo marchio, contemporaneamente vorrebbe essere una buona suocera, quindi ha avuto anche qualche discussione con lei. Sono tutti davvero preoccupati». La fonte, inoltre, avrebbe raccontato che il rapper sarebbe davvero ingestibile a causa degli scatti d’ira, delle poche ore di sonno che continua a concedersi e del nervosismo continuo che avrebbe nei confronti di tutto.

KIM KARDASHIAN SENZA VELI SUI SOCIAL

Kim Kardashian, diversamente dal marito, appare molto più serena e sui social continua a far sognare i fans posando senza veli su Instagram per promuovere il profumo. La star di Instagram, per pubblicizzare il nuovo profumo della sua linea di bellezza, di KKW Bod, ha deciso di sfoggiare le sue curve esplosive sui social facendo impazzire i fans. "Abbiamo preso uno stampo del mio corpo e ne abbiamo fatto una bottiglia di profumo", è la didascalia che accompagna la foto. Lo scatto ha portato a casa 2,3 milioni di like e migliaia di commenti. Con i punti giusti censuari, Kim Kardashian conferma ancora una volta di essere una vera imprenditrice di se stessa. Nessun riferimento, invece, alla situazione che starebbe vivendo il marito. Cliccate qui per vedere il post.

