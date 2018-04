Luigi Favoloso “indecente” con Aida Nizar/ Grande Fratello: “Mi ecciti, non mi toccare…”, web furioso

25 aprile 2018 Valentina Gambino

Luigi Mario Favoloso contro Aida Nizar

Continua il "bullismo" nella Casa del Grande Fratello 2018 contro Aida Nizar. Dopo Baye Dame che si è scagliato violentemente dei confronti della spagnola per colpa di un semplice Tiramisù che avrebbe voluto mangiare prima degli altri, anche Luigi Mario Favoloso sta esagerando. E così, dopo averle impedito di aprire il frigorifero, ha cercato di usare parole forti per evitare di farsi toccare dalla donna che provava ugualmente ad allontanarlo: “Aida mi ecciti non mi toccare, sono qui che non posso mast*rbarmi, non ho rapporti, sono in astinenza, se tu mi tocchi mi ecciti”. La Nizar ha risposto affermando che il ragazzo non fosse il suo tipo ma lo stato di imbarazzo vissuto da lei era assolutamente palpabile. Da un semplice errore e una bugia bianca (Aida aveva omesso di aver vomitato lasciando il bagno sporco), i concorrenti del GF hanno fatto muro tutti contro di lei. Se dentro la Casa non la sopportano, fuori la Nizar dispone di un vero esercito di estimatori totalmente al suo fianco. Voci di corridoio intanto, confermano che Barbara d’Urso sarebbe su tutte le furie in attesa di provvedimenti.

Grande Fratello: Luigi Mario Favoloso, le offese ad Aida Nizar

Proprio Luigi Mario Favoloso, sarebbe stato preso di mira dal web anche per le sue inappropriate dichiarazioni nei confronti del 25 aprile: “Ecco perché sono nervoso, oggi è il 25 aprile, una festa sbagliata”, ha dichiarato per “giustificarsi” della sua ira funesta nei confronti di Aida Nizar. Secondo il popolo del web inoltre, proprio il fidanzato di Nina Moric avrebbe apostrofato la spagnola come “Vecchia di merd*”, per poi schernirla dal punto di vista fisico affermando che sua madre, nonostante fosse più adulta dell’attuale concorrente, avesse un fondoschiena decisamente più scolpito. Nel frattempo sul web è scoppiata una vera rivolta in difesa di Aida Nizar. Il pubblico social (specie quello di Twitter, aggiornatissimo sul tema reality show), chiede pesanti provvedimenti da attuare proprio in queste ore. Aida, stanca delle offese ricevute, dapprima ha esorcizzato con un bagno in piscina ma poi è scoppiata a piangere proprio per non avere capito il motivo di tanto astio nei suoi confronti: come finirà?

