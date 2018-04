MAD MAX: FURY ROAD/ Sul 20 il film con Tom Hardy (oggi, 25 aprile 2018)

Mad Max: Fury Road, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, alla regia George Miller. Il dettaglio.

25 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST CHARLIZE THERON

Il film Mad Max: Fury Roava in onda sul 20 oggi, mercoledì 25 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola di genere azione e avventura che è stata prodotta nel 2015 dalla casa cinematografica Village Roadshow Pictures in collaborazione con la RatPac-Dune Entertainment mentre la regia è stata curata da George Miller che ha dato il proprio contributo anche nella stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Brandan McCarthy, Nicol Lathorious , Doug Mitchell e PJ Voeten. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Junkie XL, i costumi indossati dagli attori sul set sono stati disegnati da Jenny Beaven mentre il montaggio è frutto del lavoro di Margaret Sixel. Nel cast figurano tanti ottimi attori come Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne e Josh Helman. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MAD MAX: FURY ROAD, LA TRAMA DEL FILM

In un futuro lontano ed apocalittico dove le risorse di cui oggi godiamo in pieno come acqua e carburante sono quasi del tutto scomparsi dalla faccia della Terra, un mondo diventato praticamente uno sconfinato deserto dove la ricchezza e la liberà di un tempo sono diventati un pallido ricordo, l’anarchia regna sovrana con le forze governative che sono molto più interessate a curare gli interessi dei regnanti piuttosto che dell’umanità tant’è che praticamente ovunque vanno in scena delle furiose battaglie per la sopravvivenza per entrare in possesso di quelle poche risorse ancora disponibili. In uno scenario di questo genere, l’unica speranza per l’intera umanità sembra essere concentrata in due impavidi fuggitivi che sono costantemente braccati dalle forze dell’ordine. Il primo fuggitivo si chiama Max, un personaggio solitario che un tempo era un tutore della legge ma che invece ora vaga in cerca di pace dopo aver dovuto affrontare nel corso della propria esistenza la traumatica dipartita della moglie e del proprio adorato figlio. L’altra è un donna di nome Futura che si erta a vera e propria imperatrice decisa a tornare indietro verso le terre che hanno cateterizzato la sua infanzia per la ferma convinzione che soltanto in questo modo si possa tornare a vivere in un mondo felice senza guerre. Mad Max è invece convinto che soltanto lottando da solo possa riuscire nel suo intento per cui è sempre pronto ad evitare una eccessiva forma di socialità con altri. Tuttavia Futura e Max si ritrovano ad essere accumunati dalla lotta con il potente dittatore Immortaen Joe per raggiungere quelle che vengono chiamate le Terre Desolate. Una lotta che sembra essere impossibile da vincere ma che tuttavia è fondamentale per la loro sopravvivenza e di tutto il genere umano.

