Nino Formicola / "Ho partecipato all'Isola dei Famosi per mostrare al pubblico che sono ancora vivo"

Nino Formicola, al Maurizio Costanzo Show, svela il vero motivo per cui ha deciso di partecipare all'Isola dei Famosi 2018. "Per mostrare al pubblico che sono ancora vivo"

25 aprile 2018

Nino Formicola

L'ultimo appuntamento del Maurizio Costanzo Show è stato dedicato in gran parte all'Isola dei Famosi. Il conduttore ha ospitato il vincitore Nino Formicola, in arte Gaspare, oltre che l'inviato Stefano De Martino e la quarta classificata Francesca Cipriani. Importanti le rivelazioni fatte in studio da Formicola, al quale Costanzo ha mostrato il filmato di quando per la prima volta partecipò al suo talk show assieme a Zuzzurro. "Per il pubblico io e Andrea (scomparso il 24 ottobre 2013, ndr) eravamo talmente un unicum che quando è morto la gente pensava fossimo spariti tutti e due. - ha raccontato Nino al Costanzo Show - Mi fermavano per strada e mi domandavano: 'Adesso che lavoro fa?' Dunque, ho deciso di partecipare all'Isola dei Famosi per far capire alle persone che sono ancora vivo".

Nino Formicola e il periodo nero dopo la morte di Zuzzurro

È questo quindi il motivo principale per il quale Nino Formicola ha deciso di rimettersi in gioco e far capire al pubblico che no, non era sparito dal mondo dello spettacolo. E lo ha fatto accettando la tempestiva proposta per partecipare all'Isola de Famosi 2018, dove non solo il pubblico gli ha mostrato di non essersi dimenticato di lui, ma lo ha infine anche premiato. Nino Formicola racconta, infatti, di aver attraversato un momento lavorativamente molto difficile: "Mi dicevano: 'Lei da solo è capace?' Erano riusciti a distruggere l'unica cosa che mi tengo stretta: la sicurezza. - così conclude - Ho preso delle mazzate per tanti anni. Ora, grazie all'Isola, ho capito che c'è un pubblico che mi stima". E non manca un ringraziamento a Mara Venier che, dallo studio e quando lui era sul punto di mollare, l'ha incoraggiato, dicendo cose che gli hanno dato la carica per arrivare fino alla fine.

