Non è mai troppo tardi/ Su Rete 4 il film con Jack Nicholson e Morgan Freeman (oggi, 25 aprile 2018)

Non è mai troppo tardi, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, alla regia Rob Reiner. Il dettaglio.

25 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST MORGAN FREEMAN

Il film Non è mai troppo tardi va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 25 aprile 2018, alle ore 21.25. Si tratta di una pellicola (titolo originale: The Bucket List) che è stata prodotta nel 2007 dalla casa cinematografica Warner Bros per la regia di Rob Reiner con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati ideati e sviluppati da Justin Zackham. Il montaggio è stato realizzato da Robert Leighton, le musiche della colonna sonora sono state composte da Marc Shaiman mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a John Schwartzman. Nel cast sono presenti diversi attori di grande esperienza e successo come Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Alfonso Freeman, Rob Morrow e Beverly Todd. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

NON È MAI TROPPO TARDI, LA TRAMA DEL FILM

In una città americana due persone dalle vite sociali completamente differente si ritrovano a condividere un momento particolarmente drammatico delle rispettive esistenze. Edward è un ricco e milionario imprenditore che ha saputo costruire nella propria vita un vero e proprio impero economico che gli ha permesso di avere sempre il massimo in tutto mentre Carter è un semplice meccanico americano che ha sempre ha avuto una vita dignitosa fatta certamente di tanti sacrifici e privazioni. Loro malgrado, Edward e Carter si trovano dinnanzi ad una realtà drammatica non appena vengono a sapere di essere malati terminali di tumori. Questo li porta a condividere la stessa stanza dell’ospedale ed a scoprirsi nonostante le profonde differenze sociali, di essere uguali di fronte ad un male così potente. Tuttavia i due si rendono conto di avere, oltre alla malattia, anche qualche altra cosa in comune ed ossia la voglia di non voler aspettare in un letto di ospedale che la stessa malattia possa fare il suo decorso fino all’esito finale. Così, armati di tanta voglia di vivere in pieno le proprie ultime settimane si dimostrano quanto mai determinati a fare tutte quelle cose che per diverse ragioni nel corso delle loro esistenze non sono mai riusciti a fare. Dopo aver scritto una lunga lista di cose fare, Edward e Carter scappano dall’ospedale dando il via ad una meravigliosa avventura durante la quale non solo esaudiranno i loro ultimi desideri ma scopriranno molto di più sulle cose che effettivamente contano.

