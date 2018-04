ROSAMUNDE PILCHER: UN MISTERO DAL PASSATO/ Su Canale 5 il film con Nadine Warmuth (oggi, 25 aprile 2018)

Rosamunde Pilcher: Un mistero dal passato, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Nadine Warmuth, Jan Hartmann, alla regia Hans Jurgen Togel.

25 aprile 2018 Cinzia Costa

il film romantico nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST NADINE WARMUTH

Rosamunde Pilcher: Un mistero dal passato, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 25 aprile 2018 alle ore 16,20. Una pellicola romantica che rappresenta uno dei capolavori letterari scritti da Rosamunde Pilcher. Un mistero dal passato è stato diretto da Hans Jurgen Togel, regista olandese classe 1941, famoso soprattutto in patria ed in Germania, Togel è noto anche all'estero per aver diretto diversi episodi della serie televisiva Siska. Nel cast di attori principali di Rosamunde Pilcher: Un mistero dal passato troviamo interpreti poco noti a livello internazionale come Nadine Warmuth, Jan Hartmann, Carin Tietze, Manon Strache, Lisa Kreuzer e Moritz Lindbergh. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ROSAMUNDE PILCHER: UN MISTERO DAL PASSATO, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

La trama del film esordisce con un incidente avvenuto all'interno di un piccolo orfanotrofio. Una delle suore viene ferita dalla caduta accidentale di un calcinaccio. Preoccupata per la sua incolumità, la donna decidere di ingaggiare un investigatore privato. Suor Mary, nel corso di una piccola festa organizzata nei locali dell'orfanotrofio che gestisce, rimane vittima di uno strano incidente. Insospettita dalla singolare serie di strani eventi che l'hanno vista protagonista nelle ultime settimane, la donna decide di correre ai ripari. Contatta così sua nipote Sabrina, una poliziotta molto in gamba. Per indagare a fondo sull'accaduto ed aiutare sua zia Mary al meglio, Sabrina finge di essere una novizia, infiltrandosi nell'orfanotrofio. Nel corso dell'operazione Sabrina conosce Tom, l'affascinante architetto che si sta occupando della restaurazione dell'orfanotrofio. L'uomo è inoltre intenzionato a scoprire l'identità della sua vera madre che lo avrebbe abbandonato ancora in fasce proprio in quell'orfanotrofio.

