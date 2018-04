Royal Baby, come si chiama il terzo figlio di Kate e William?/ "Oggi l'annuncio del nome": la conferma

Quale è il nome scelto per il Royal baby, terzo figlio di William e Kate Middleton? Secondo gli esperti, oggi la rivelazione sul bebè nato lo scorso 23 aprile

25 aprile 2018 Anna Montesano

Royal baby, terzo figlio di William e Kate Middleton

La nascita del terzo figlio di William e Kate Middleton continua ad incuriosire il mondo che si chiede quale sarà il nome del royal baby. Secondo quanto riportato dal portale express.co, gli esperti prevedono che l'annuncio sul nome del bebè sarà fatto proprio oggi. Intanto dall'Inghilterra si provano a fare previsioni riguardo la scelta del nome. Le opzioni più quotate al momento sono tre: il nome del Royal Baby potrebbe essere Albert, Arthur oppure James. Intanto, torna d'attualità il tema della successione al trono britannico. La nascita del terzo Royal Baby aumenta anche la distanza tra i due figli di Carlo. Il bambino precederà infatti suo zio come erede al trono, così come stabilito dall'Act of Settlement del 1701, dalla Succession to the Crown Act del 2013, che ha abrogato il Royal Marriages Act del 1772 e dalla Common law.

NOME E SUCCESSIONE DEL TERZO ROYAL BABY

Se il successore di Elisabetta sarà il primogenito Carlo, e il primo successore di quest'ultimo è William, i suoi diretti successori saranno, nell'ordine: prima George, poi Charlotte e, a seguire, il nuovo arrivato. Subito dopo, sesto in linea di successione c'è Harry, che a sua volta è succeduto dai figli che eventualmente nasceranno dal suo matrimonio con Meghan Markle. Intanto ci sono alcune curiosità riguardo il parto di Kate che ha partorito alle 11 del mattino e alle 19 circa era già fuori dallo St Mary Hospital. Tra il momento in cui il piccolo è nato e le dimissioni sono trascorse meno di sette ore. Kate Middleton, per presentare al mondo il suo terzogenito all'uscita dall'ospedale, ha scelto un look che ricordava quello di Lady Diana, un abito rosso, una dedica che aveva già fatto alla nascita di George.

