SEVEN/ Su Iris il film con Brad Pitt e Morgan Freeman (oggi, 25 aprile 2018)

Seven, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey e Gwyneth Paltrow, alla regia David Fincher. La trama del film nel dettaglio.

Il film Seven va in onda su Iris oggi, mercoledì 25 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller e drammatica che è stata prodotta nel 1995 negli Stati Uniti dalla casa cinematografica New Line Cinema, per la regia di David Fincher con soggetto e sceneggiatura che invece sono stati ideati e sviluppati da Andrew Kevin Walker. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Howard Shore e il montaggio è stato realizzato da Richard Francis Bruce. Nel cast figurano tanti attori piuttosto famosi come Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow e John C. McGinley. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SEVEN, LA TRAMA DEL FILM

Una delle principali città americane vive in un continuo stato di terrore per via dei crimini commessi da un pericoloso serial killer che si muove in maniera astuta non lasciando sulla scena del crimine nessuna prova che possa ricondurre a lui. Un killer che ha un modus operandi che viene variato a seconda delle situazioni e che soprattutto sceglie con incredibile sagacia le proprie vittime. Una situazione decisamente insostenibile anche perché nel distretto di polizia locale non sembra esserci nessuno che possa vantare una pista affidabile da poter perseguire per arrivare alla verità e quindi alla cattura dello stesso assassino. Le pressioni del mondo della politica sono mai rilevanti per cui il capo della polizia esige che si possano ottenere dei risultati nel più breve lasso di tempo possibile. In ragione di ciò le indagini vengono affidate ad una coppia di detective che a primo impatto sembrano essere inconciliabili tra di loro anche perché hanno età anagrafiche decisamente differente con conseguente approccio alle indagini molto differenti. Millss è un giovane ed inesperto detective che fa della propria voglia di fare e delle ambizioni il proprio punto di forza mentre Somerset è un detective di lungo corso che durante la propria carriera ha avuto modo di occuparsi di un ampio numero di casi e che essendo ormai vicino alla pensione non vorrebbe problemi di alcuna natura già degustando il meritato riposo dopo tantissimi anni di lavoro. Nel corso delle indagini i due detective si troveranno a confrontarsi in diverse occasioni arrivando spesso e volentieri e scontrarsi. Tuttavia il confronto li porta ad avere una traccia su cui lavorare ed ossia l’assassino sceglie le proprie vittime in base ai peccati che hanno commesso in vita ed in particolare dividendoli per quelli che sono i sette peccati capitali. I due detective sapranno scoprire la sua identità prima che il killer mette in essere nuovi assassinii?

