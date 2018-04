Sabrina Ferilli, "Storie di genere"/ L'attrice racconta la vita delle persone che cambiano sesso: "una sfida"

Sabrina Ferilli, da giovedì 26 aprile, in seconda serata, conduce "Storie di genere": un docu reality sulle persone che hanno cambiato sesso e affrontato un lungo percorso.

25 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli parte con una nuova sfida. Messa da parte per un periodo la recitazione, l’attrice ha deciso di trasformarsi in conduttrice per raccontare in tv la vita delle persone che cambiano sesso. Sabrina Ferilli è stata scelta dalla Rai per condurre il docu di Raitre Storie del genere, in onda da giovedì 26 aprile alle 23, che, per la prima volta, affronta un tema d’attualità forte e importante come la scelta di alcune persone per cambiare sesso. Tra i protagonisti di “Storie del genere” ci sono Nicolò, all'anagrafe Gaia; Daniela che prima era Maurizio e Maikol, nato con il nome Masha. Tutti si racconteranno a Sabrina Ferilli che avrà il compito di entrare nella vita delle persone, nella loro intimità, raccogliendo le loro scelte di vita, il loro percorso fatto, spesso, di grande dolore e tante difficoltà. Sarà una sfida importante quella che ha accettato Sabrina Ferilli che, molto attenta al tema e alle problematiche attuali, ha accettato con gioia la sfida che le ha proposto la Rai.

SABRINA FERILLI: “UNA SFIDA AFFASCINANTE”

Sabrina Ferilli sarà la voce di importanti problematiche sociali. «Sono rimasta affascinata - racconta alle agenzie - dalla sfida perché, pur leggendo ed informandomi molto su questo tipo di scelta, ne sapevo in fondo poco ed avevo tante domande, spesso anche scomode, da fare». Per condurre Storie di genere, Sabrina Ferilli ha scelto un look composto formato da gonna, camicia di seta e capelli raccolti. Tutte le storie hanno colpito profondamente la Ferilli che, però, svela che qualcuna ha lasciato il segno nel suo cuore. “Le storie che mi hanno colpito di più? Quella di Daniela che ha oltre 60 anni e un figlio, ed ha deciso di diventare da padre madre, per avere, come dice lei, 'una vita all'insegna della verità'. O anche quella di Maikol, nata come Masha, che prima di decidere di cambiare si è sposata con tanto di abito bianco ed ha tre bambine piccole”, si legge sull’Ansa. Storie di donne, uomini, famiglie e bambini che, dopo tanto dolore, hanno trovato la propria serenità.

