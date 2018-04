Shalana Santana/ “Ho sofferto di disturbi alimentari e depressione, ora ho imparato ad amarmi”

Shalana Santana, al cinema con il film Arrivano i prof. A Diva e Donna confessa i suoi "demoni" del passato. “Ho sofferto di disturbi alimentari e depressione, ora ho imparato ad amarmi”

25 aprile 2018 Silvana Palazzo

Shalana Santana

Dietro il sorriso di Shalana Santana c'è la serenità di chi ha ritrovato se stessa dopo aver combattuto la depressione. Dietro il fisico statuario c'è invece la sofferenza per gli insulti ricevuti quando era una bambina. L'attrice brasiliana, dal 1 maggio al cinema con la commedia “Arrivano i prof”, è dunque molto più di quello che appare, complice un passato difficile che ha superato con l'amore e il lavoro. «A scuola ero una secchiona che prendeva bellissimi voti. Ero considerata brutta e i compagni mi chiamavano giraffa, mai avuto amici», ha raccontato ai microfoni di Diva e Donna. Quando ha finito il liceo suo padre le ha fatto delle foto in piscina e le ha mandate ad un concorso di bellezza brasiliano, che ha poi vinto. Così è cominciata la carriera della modella diventata poi attrice. «Facevo la modella ma non ho mai pensato di essere bella». Shalana Santana non capiva perché la scegliessero, ma non si è fermata, del resto doveva mantenere la sua famiglia. La sua autostima però restava bassa e altri problemi stavano per arrivare...

SHALANA SANTANA E I "DEMONI" DEL PASSATO

Quando Shalana Santana è passata dalle passerelle ai cataloghi ha preso qualche chilo. In Brasile le hanno subito dato della grassa e così sono cominciati i suoi disturbi alimentari. «Prendevo delle pillole che in pochi giorni mi facevano dimagrire, ma poi ingrassavo di nuovo», ha raccontato a Diva e Donna. Così hanno cominciato a non chiamarla più e lei stava male per questo. «Le pasticche non mi facevano mangiare, poi soffrivo di depressione». Grazie all'affetto dell'ex compagno, il dentista partenopeo Alessandro Lukacs, e del figlio ha avuto il coraggio di chiedere aiuto. «Mi sono rivolta a uno psicologo e ora mi sento bene. Ho imparato ad amarmi». E nel suo cuore è entrato un nuovo amore: l'attore Massimiliano Gallo. «L'ho conosciuto tramite amici in comune del teatro, ero una sua fan ed ero andata a vedere un suo spettacolo. Ci siamo piaciuti subito. E poi è un gran figo». Anche Massimiliano l'ha aiutata a superare le sue insicurezze: «Mi è sempre stato accanto, ma devo ringraziare anche il mio ex compagno, non ce l'avrei fatta senza di loro».

