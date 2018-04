UNICI: LUCIO DALLA A MODO MIO/ Le tante facce e i mille percorsi del cantautore (Replica)

Unici: Lucio Dalla a modo mio, lo speciale dedicato ai mille percorsi del cantautore bolognese in onda oggi, mercoledì 25 aprile, in prima serata su Raidue.

Sono passati sei anni dalla morte di Lucio Dalla e la Rai ha deciso di omaggiarlo con una serata speciale. Il 1° marzo 2012, il cantautore bolognese è morto, ma la sua musica continua a far sognare i suoi fans. Oggi, mercoledì 25 aprile, alle 21.20 su Raidue, andrà in onda Unici: Lucio Dalla a modo mio, un viaggio tra i mille volti e i mille percorsi dell’ecclettico cantautore bolognese che ha contribuito a scrivere pagine importanti della musica italiana. Prima di essere un cantautore, Lucio Dalla è stato anche un clarinettista e talent scout; amante del mare, della poesia dell’arte in genere, capace di dare risalto non solo alla sua Bologna, ma anche a Napoli e alla Puglia che amava immensamente. Una star diversa da quelle internazionali che lo rendevano così vicino al popolo che, ancora oggi, lo piange. Quella di Unica sarà una serata davvero speciale attraverso le sue canzoni, i suoi luoghi del cuore e le sue tante amicizie che durano nonostante la sua morte. Oltre a riscoprire il Lucio Dalla artista, verrà fuori un quadro inedito del Lucio uomo.

UNICI, LUCIO DALLA A MODO MIO: LE TESTIMONIANZE DEGLI AMICI

Attraverso il ricordo di Unici, conoscerà un Lucio Dalla diverso, quello amante dello sport e dei giovani e che, con il suo talento, ha contribuito a rendere concreti anche i sogni di tanti artisti. Tante le testimonianze degli amici e dei colleghi che, nel corso degli anni, hanno incrociato la propria strada con quella del cantautore bolognese. Ricorderanno, così, chi era Lucio Dalla, tra gli altri anche Renato Zero, Luca Carboni, Pupi Avati, Piera degli Esposti, Gaetano Curreri, Samuele Bersani, Federico Zampaglione, Vincenzo Salemme, Marco Mengoni, Attilio Fontana, Mauro Malavasi, Marco Alemanno, il teologo Vito Mancuso. Verranno inoltre mostrati documenti e filmati di concerti di qualche anno fa e registrazioni inedite. Per i fans di Lucio Dalla, dunque, sarà una serata assolutamente imperdibile.

