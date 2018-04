Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro: svolta in arrivo grazie a Maria De Filippi (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Dopo l'attacco in studio di Maria De Filippi, Mariano Catanzaro è pronto a far ricredere il pubblico che lo critica

25 aprile 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Non è stata una puntata semplice per Mariano Catanzaro quella di Uomini e Donne in onda ieri. Maria De Filippi ha letteralmente accusato il tronista di avere un atteggiamento finto, che causa inevitabilmente un abbassamento dell'interesse da parte del pubblico al suo trono. La conduttrice si è fatta portavoce del malcontento del pubblico che sul web ha particolarmente apprezzato le sue parole. "Sono 20 minuti che parliamo di te e qui o uno si fa i fatti suoi o uno non capisce quello che dici. Da qua io vedo questo, non arrivi perché sei finto quando parli. Mariano tu mi sei simpatico, ti ho scelto io e ci mancherebbe, ma appari finto." sono state le parole di Maria De Filippi, che ha però aggiunto: "Il trono non è un ruolo, è una persona che vuole incontrare un'altra. Ti stai modulando da tronista e non c'è motivo. Tutti quelli che sono andati bene sul trono sono andati così perché non si sono modulati. Ti sei messo in testa che devi fare chissà che, la gente ti ha amato per come sei fatto non perchè ti sei laureato, non frega niente a nessuno".

Mariano Catanzaro e quella dichiarazione prima del trono

Parole dure ma importanti, che potrebbero essere lo sprone che serviva a Mariano Catanzaro per dare finalmente una svolta al suo percorso a Uomini e Donne. D'altronde proprio lui, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa a IsaeChia, si era descritto con queste parole: “Il vero napoletano è quello che dice sempre la sua, che non sta mai zitto, quello che pensa dice. Ho imparato una cosa che, non è importante come lo dici, ma è importante farti capire, quindi spesso sono stato accusato di essere cafone, ma ho sempre detto quello che pensavo. non tutti l’hanno fatto lì dentro.” È proprio questa la marcia che Maria De Filippi vuole che il tronista ritrovi. Ci riuscirà?

