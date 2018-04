Uomini e Donne/ "Tina Cipollari? Presenza troppo ingombrante": le accuse di ex protagonisti del Trono Over

Uomini e Donne sta perdendo colpi, o almeno è questa l'opinione di molti telespettatori dello show di Canale 5. Quello che molti lamentano è il comportamento di Tina Cipollari e il "sopravvento" che l'opinionista sta prendendo sia nel trono classico che nel trono Over. Prima opinionista, poi tronista e, per tanti, sempre protagonista di scena poco piacevoli e spesso addirittura "volgari e da evitare in tv". Ad attaccarla sono però anche ex volti del trono Over che, intervistati per il settimanale Nuovo Tv, dicono la loro su questo cambio di rotta della Cipollari a Uomini e Donne. La prima è Paola Pinto, nota per il flirt avuto con Giorgio Manetti. L'ex dama, su Tina tronista, dichiara: "È una decisione ridicola. La presenza della Cipollari è sempre più ingombrante e gli altri non hanno più spazio."

MARCO BIANCA CONTRO TINA CIPOLLARI

Della stessa opinione è Marco Bianca, ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, che ammette: "La Cipollari è fuori luogo nelle vesti di tronista. Secondo me dovrebbe continuare a fare il suo mestiere, cioè l'opinionista". Perchè se è vero che gli show della Cipollari assicurino sempre ottimi ascolti alla De Filippi, per Bianca è comunque vero che: "Così il programma sta perdendo il focus. L'obiettivo dovrebbe essere quello di formare nuove coppie". Un'idea condivisa anche da molti telespettatori di Uomini e Donne. L'ex cavaliere, infatti, conclude: "Ora invece assistiamo a beceri tetarini che minano la credibilità della trasmissione. Se si vuole impostare il programma sullo spettacolo... va benissimo! Basta che non si prendano in giro gli altri protagonisti, che sono utilizzati come carne da macello".

