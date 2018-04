Uomini e donne/ Oggi, 25 aprile, non va in onda. Ecco perché e quando tornerà

Cambio di programmazione per via del 25 aprile e dell'1 maggio per Uomini e donne che si fermerà oggi e non solo. Al suo posto andrà in onda Baciamo Ancora.

25 aprile 2018 Hedda Hopper

Uomini e Donne, trono over

Saranno giorni un po' concitati per i palinsesti di Canale 5 e non solo. Le feste del 25 Aprile e dell'1 Maggio hanno segnato anche un cambio di passo nella messa in onda di alcuni dei programmi giornalieri delle reti ammiraglie tanto che le novità potrebbero essere all'ordine del giorno. La prima novità riguarda proprio Uomini e donne. Il programma di Maria De Filippi finisce in panchina non appena ci sia una festa o un evento e anche oggi, in occasione di questo 25 aprile, Uomini e donne e il trono over (in onda di solito al mercoledì) finiranno in panchina fino a domani. Canale 5 ha deciso di spegnere il suo pomeriggio d'amore a cominciare dalle soap, che non andranno in onda, e finendo a Uomini e donne. Al posto di Beautifu, Una vita e Uomini e donne andrà in onda il film Baciami ancora di Gabriele Muccino.

UOMINI E DONNE IN PANCHINA OGGI E NON SOLO

Il film andrà in onda dalle 13.41 fino alle 16.00 quando poi lascerà posto alla fascia quotidiana del Grande Fratello. Sembra infatti che, insieme a Uomini e donne, anche il daytime di Amici di Canale 5 oggi non andrà in onda. Il programma di Maria De Filippi tornerà regolamente in onda domani, 26 aprile, e venerdì, 27 aprile, per dare largo spazio ai senior del trono over. Il programma poi si fermerà ancora la prossima settimana per via dell'1 maggio e del ponte che lo accompagnerà. Salvo cambiamenti, Uomini e donne si fermerà sia il 30 aprile che l'1 maggio.

