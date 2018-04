ATTACCO AL POTERE 2/ Su Canale 20 il film con Morgan Freeman (oggi, 26 aprile 2018)

Attacco al potere 2, il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 26 aprile 2018. Nel cast: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, alla regia Babak Najafi. Il dettaglio della trama.

26 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su 20

NEL CAST AARON ECKHART

Attacco al potere 2, il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 26 aprile 2018 alle ore 21,10. Il palinsesto televisivo del nuovo canale televisivo 20 mette a disposizione dei propri affezionati telespettatori questa sera, la messa in onda del film di genere azione - thriller Attacco al potere 2 (London Has Fallen). Si tratta di una pellicola prodotta nel 2016 dalla casa cinematografica Millennium Films in collaborazione con la G-Base, il montaggio è stato eseguito da Michael J. Duthie e Paul Martin Smith, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Trevor Morris. Nel cast tanti attori di grande fama come Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Alon Abutbul e Angela Bassett.

ATTACCO AL POTERE 2, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Dopo il terribile attacco militare con cui il Governo della Corea del Nord ha portato agli Stati Uniti d’America, arriva finalmente un periodo di pace che viene sfruttata dal Banning per mettere un po’ di ordine nella propria vita sentimentale. Infatti, le cose tra lui e la propria moglie vanno nel migliore dei modi tant’è che i due sono in attesa del loro primo figlio. Tuttavia il lieto evento viene in parte scombussolato da un evento decisamente misterioso ed ossia la morte del Primo Ministro Britannico, Wilson, in circostanze neon del tutto chiarite. Questo ha chiaramente portato ad un rimpasto nel Governo Britannico ed i funerali di stato presso la cattedrale di St. Paul. Un evento di caratura internazionale a cui dovranno prendere parte anche gli altri capi degli altri Paesi del Mondo tra cui anche il Presidente degli Stati Uniti. Questo significa per Banning nuovo lavoro per garantire al primo cittadino americano la massima sicurezza possibile. Imponenti sono anche le misure di sicurezza messe in campo della stessa Inghilterra per una Londra che si presenta blindatissima. Purtroppo l’evento si trasforma in una incredibile trappola ordita da un folto gruppo di terroristi che si celano dalle mentite spoglie di poliziotti iniziando a fare fuoco all’impazzata uccidendo tutti i Primi Ministri dei principali stati del Mondo tra cui Francia, Germania, Italia e Canada. All’attentato sembra essere riuscito a sfuggire il Presidente scortato da Banning ed i propri uomini verso l’elicottero presidenziale che tuttavia viene abbattuto con un lanciarazzi dagli stessi terroristi. L’elicottero precipita nelle campagne londinesi con il Presidente che si salva assieme al fidato Banning. I due uomini completamente soli sono l’obiettivo di terroristi armati fino ai denti pronti a tutto pur di ucciderli.

