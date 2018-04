Aida Nizar/ Lite con Baye Dame al Grande Fratello 15. Squalifica in arrivo? Lui si pente, la spagnola si isola

Baye Dame squalificato dopo la forte lite con Aida Nizar al Grande Fratello 15? Il web è furioso: lui in Casa si pente, mentre la spagnola si isola dal gruppo

26 aprile 2018 Anna Montesano

Baye Dame e Aida Nizar lite GF 2018

È scoppiato un vero e proprio caos nella Casa del Grande Fratello 2018. Il web non parla che della lite nata nella Casa tra Baye Dame e Aida Nizar, per molti "Bullizzata" dal ragazzo e anche dal resto degli inquilini, che hanno aggredito la donna con parole irripetibili.. Una porzione di tiramisù è stata la scintilla che ha scatenato uno scontro che farà parlare anche lunedì in diretta e che potrebbe costare molto caro a Baye. "Lo vogliamo fuori, non sono queste le scene che vanno fatte vedere in tv" tuona qualcuno sul web e, a favore della squalifica di Baye Dame anche molti volti noti dello spettacolo. Il web è indignato e Barbara D'Urso al momento tace sulla questione, che potrebbe però essere affrontata oggi, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Subito dopo lo scontro, Aida si è messa in disparte dal gruppo, ma Filippo e Simone hanno poi cercato una riappacificazione, spiegandole la difficoltà di entrare in un gruppo che è già tale e offrendole proprio il tiramisù che, qualche momento prima, ha scatenato l'ira di Baye.

BAYE PENTITO, DANILO NO: AIDA NIZAR SI ISOLA DAL GRUPPO

Nessuna reazione però dalla Nizar, che ha preferito rimanere sulle sue. E mentre il web è furioso e chiede a gran voce la squalifica di Baye Dame, il ragazzo poche ore dopo si dice pentito e amareggiato per quanto accaduto con Aida Nizar. "Mio padre si starà a vergognà come un pazzo, poveraccio" dichiara il ragazzo, ma Danilo è di idea diversa: "Ma di cosa? Hai insegnato l'educazione ad una signora di 43 anni!"; "Ma nella maniera sbagliata" aggiunge Baye. "Si sarà pure sbagliata, ma lei ti fa perdere il lume della ragione, l'ho perso io, figurati!" conclude Danilo. Anche Patrizia cerca una riappacificazione con Aida: "Abbiamo iniziato tutti col piede sbagliato, ma quello che ti voglio dire è che qui nessuno ti odia". La Nizar però chiarisce il suo punto di vista: "A me sta bene stare isolata in questa casa da persone che non sceglierei nella mia vita. Fuori non le sceglierei, perchè qui si? Non devo andare d'accordo per forza con tutti".

© Riproduzione Riservata.