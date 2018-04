Amici 2018/ Ed. 17: Emma Marrone e The Kolors ospiti, le assegnazioni del quarto serale

Amici 2018, ed. 17: le assegnazioni del quarto serale, Emma Marrone, Stash e i The Kolors, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli ospiti per i duetti con gli allievi.

26 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 Serale

Dopo le vittorie di Matteo, Carmen e Irama, la squadra bianca e la squadra blu affrontano il quarto serale di Amici 17 con lo stesso numero di allievi. Nella scorsa puntata, infatti, la commissione interna ha deciso di salvare tutti gli allievi. Nel quarto serale, ci saranno diversi ospiti che duetteranno con i cantanti. Nella prima fase, per le esibizioni serali, ad esibirsi con gli allievi saranno Emma Marrone per la squadra bianca e Alessandra Amoroso per la squadra blu. Nella seconda fase del quarto serale di Amici 17, invece, oltre ad Emma Marrone, a scegliere gli allievi con chi duettare saranno Roby Facchinetti e Riccardo Fogli e Stash dei The Kolors. Grandi ospiti musicali, dunque, per il quarto serale di Amici 17 al termine del quale la commissione esterna decreterà il vincitore mentre la commissione interna avrà il compito di decidere chi salvare e chi eliminare tra gli allievi.

AMICI 17, LE ASSEGNAZIONI DEL QUARTO SERALE

Continuano le assegnazioni per il quarto serale di Amici 17. Dopo Luca a cui è stata assegnata una coreografia di Veronica Peparini sulle note di “Rolling in the deep” di Adele e Bryan che, invece, ha ricevuto due coreografie di Alessandra Celentano di cui una di danza classica, anche Carmen ed Emma conoscono cosa dovranno preparare. La cantante della squadra blu e quella della squadra bianca dovranno sfidarsi nuovamente su una comparata. Il brano scelto è Creep/Ad ogni costo di Vasco Rossi. Carmen canterà la versione in italiano mentre Emma quella in inglese. Duetto per Emma e Biondo sulle note di Someone like you di Adele. Sarà, tuttavia, un duetto particolare perché Emma canterà mentre Biondo scriverà le barre. Nuovo duetto anche per Carmen ed Einar che dovranno eseguire il brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro “Non mi avete fatto niente” vincitore del Festival di Sanremo 2018.

