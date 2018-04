Avicii, "Se vado avanti così muoio"/ Il dj aveva predetto la sua morte nel documentario su Netflix

Avicii, il dj, scomparso lo scorso 20 aprile a soli 28 anni, aveva predetto la sua morte nel documentario su Netflix 'Avicii, true story'. "Se vado avanti così muoio" aveva detto

26 aprile 2018 Anna Montesano

Avicii, dj e produttore di fama mondiale, morto oggi all'età di 28 anni - Instagram

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dalla morte, inaspettata quanto incredibile, di Avicii, il famosissimo dj 28enne trovato esanime in Oman. Lo scorso 20 aprile, Tim Bergling, superstar dell’elettronica che da circa dieci era Avicii, si è spento e con lui una carriera da fare invidia che però potrebbe essere stata la causa della sua morte. È quello che viene da pensare quando si rivede il documentario "Avicii: true stories" disponibile su Netflix dall’autunno 2017, che racconta appunto della sua scalata al successo. Un documentario che visto oggi, dopo la scomparsa del dj – avvenuta per cause che non sono state rese pubbliche – appare pieno di avvertimenti del giovane dj su quello che sarebbe potuto accadergli, comunicati spesso proprio al suo entourage.

IL SUCCESSO, LA MALATTIA, L'ABUSO DI ALCOL

La passione per la musica, che ampiamente si vede all'inizio del documentario che lo vede muovere i primi passi in questo mondo, diventa poi una vita "abominevole. Un buco nero". Il successo arriva con i brani Levels, Wake me up, Hey Brother. Da lì, il documentario mostra una vita fatta di lusso, jet privati, ma anche di ritmi insostenibili: "Circa 300 date all'anno" spiega. È così che Avicii si fa trascinare dall’alcool, che gli permette di superare in pubblico la timidezza e la stanchezza. Poi però arriva la malattia: pancreatite, nel suo caso dovuto all’uso eccessivo di alcol. Quando succede è in tour in Australia, così inizia l'uso, che diventa abuso di antidolorifici, oppioidi. “Mi dicono (riferito alle persone del suo staff, ndr) solo di prenderne uno dopo l’altro”.

LA DELUSIONE E LO STOP DALLA MUSICA

Non manca la delusione del Dj, che si aspettava più comprensione da parte del proprio pubblico, quando, a soli 21 anni, si fermò proprio per i suoi problemi con l'alcol: "Quando ho deciso di fermarmi mi aspettavo qualcosa di completamente differente. Mi aspettavo supporto, considerando, in particolare, quello che avevo attraversato. Tutti sapevano che soffrivo di ansia, non mi aspettavo che la gente cercasse di mettermi pressione per fare sempre più concerti". L’ansia, lo stress, la pancreatite, l’alcol lo hanno distrutto fino alla morte. Il dj lo diceva apertamente, ma la macchina organizzativa non poteva fermarsi costringendo Avicii a tour estenuanti e senza tregua. Una condizione che ha sicuramente contribuito alla fine prematura.

