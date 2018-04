BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Passione tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Ballando con le stelle 2018: scoppia la passione tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Come svela Novella 2000, il campione di surf e la ballerina sono davvero una coppia.

26 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle 2018 - Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Scoppia la passione tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Secondo quanto scrive Novella 2000, infatti, il campione di surf e la ballerina di Ballando con le stelle 2018 sarebbero una coppia a tutti gli effetti. I due, giovani e single, si sarebbero innamorati tra una prova e l’altra e, stando a quello che si legge su Novella, Milly Carlucci starebbe cercando di convincere i due ad uscire allo scoperto annunciando in diretta la loro storia d’amore. Oltre ad essere molto passionali in pista, dunque, Francisco e Anastasia lo sarebbero anche nella vita di tutti i giorni. I due, pur non essendo ancora usciti allo scoperto, si lanciano messaggi sui social. Francisco, dopo un incidente, ha scritto: “Un tempismo proprio perfetto per farmi male. Lussazione della clavicola… almeno non ho messo sotto il bambino che mi ha tagliato la strada in snowboard. Adesso bisognerà vedere se riuscirò a ballare sabato?! Voglio scusarmi con tutte le persone che si aspettavano tanto da me, specialmente la mia ballerina Anastasia Kuzmina… Sappiate che apprezzo tantissimo il vostro sostegno” – mentre Anastasia ha aggiunto – “Francisco si è fatto molto male. Lussazione della clavicola. E non sappiamo ancora se riuscirà a ballare… Purtroppo ha tutto il lato superiore destro fuori uso. Vedremo cosa succede nei prossimi giorni. Intanto, grazie di cuore per i messaggi”.

BALLANDO CON LE STELLE 2018: GESSICA NOTARO, UN FUTURO NELLA DANZA?

Gessica Notaro potrebbe aver trovato la sua strada. Partecipando a Ballando con le stelle 2018, infatti, grazie agli insegnamenti di Stefano Oradei, si sta trasformando in una vera professionista. Amante del ballo e con un grande talento che sfoggia settimana dopo settimana e che la rende la grande favorita per la vittoria finale, Gessica Notaro non solo si allena tutto il giorno, ma visa esibizioni per strada. Su Instagram, infatti, la concorrente del programma di Milly Carlucci ha caricato un video in cui improvvisa una bachata per strada con Stefano Oradei sotto gli occhi di alcuni passanti. Bravissima come sempre, Gessica strega tutti anche con un ballo improvvisato. “Gessica sei uno spettacolo meraviglioso”, “Wow che movenze top”, “Vai Gessica nessuno può toglierti la gioia di vivere”, “Tifo tanto per voi come coppia?? per me avete già vinto Ballando con le stelle”, scrivono i fans che sono sicuri che sarà lei la vincitrice.

