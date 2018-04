Belen Rodriguez/ “Se un uomo ti tratta male non ti ama…”, gli ex tremano: a chi si riferiva?

26 aprile 2018 Valentina Gambino

Belen Rodriguez, la frecciatina all’ex

Belen Rodriguez (come sempre) è al centro del gossip settimanale. In queste giornate le riviste del settore sono letteralmente impazzite dopo averla vista insieme al suo ex Fabrizio Corona. Tra di loro nessuna (nuova) implicazione sentimentale ma un rapporto che dopo l'amore si è trasformato in profonda amicizia. Ed intanto, la showgirl argentina è stata intervistata tra le pagine del settimanale Grazia dopo ha avuto modo di spiegare la sua particolare e personale visione dell'amore. Attualmente legata al pilota di MotoGP Andrea Iannone, Belù in più di una occasione ha spiegato quanto l'attuale compagno sia protettivo e unico, specie rispetto agli uomini avuti nel passato. Andrea quindi, si presenta proprio come il classico uomo da portare all'altare dopo il matrimonio con Stefano De Martino, finito non proprio esattamente nel migliore dei modi. Durante la sua chiacchierata con la rivista, la Rodriguez ha avuto modo di parlare degli uomini del passato senza però fare un nome preciso. I fidanzati dell'argentina però, li conosciamo tutti. Da Marco Borriello a Fabrizio Corona e Stefano De Martino (anche padre del piccolo Santiago).

Belen Rodriguez, la frecciatina all’ex: chi dei tre?

“Quando ero giovane mi piacevano i tipi difficili, quelli che mi tenevano sulle spine” ha esordito Belen nella sua intervista. Poi prosegue: “Una cosa che succede a tante donne e che riconosco essere una follia”. Successivamente la showgirl evidenzia il suo pensiero in maniera più decisa: “Se un uomo ti tratta male è perché non ti vuole bene. Se non ti porta in giro con fierezza, non ti ama. Quando non ti fa sentire la donna più importante del mondo non ti merita”. Queste parole dell’argentina hanno toccato moltissimo i suoi fan: a chi si riferiva? Sicuramente i suoi pensieri saranno frutto di esperienze personali. Per fortuna però, con Andrea Iannone è tutto differente: “Ho accanto un uomo meraviglioso e sto vivendo un amore solido, adulto. Stiamo insieme e ci rispettiamo”. L’argentina ha dichiarato di sentirsi finalmente una donna amata e fortunata: “Ma è stato faticoso arrivare a questo traguardo” ha confessato. Con tutti e tre i suoi ex la Rodriguez ha un rapporto di amicizia e stima, in passato però, qualcuno di loro non si sarà comportato nel migliore dei modi…

