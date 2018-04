Bobby Solo contro la figlia Veronica Satti/ "Al Grande Fratello 15 sfruttano la mia immagine per fare ascolti"

26 aprile 2018 Anna Montesano

Bobby Solo non ci sta. Il noto cantante è furioso dopo le ultime dichiarazioni fatte dalla figlia, Veronica Satti, in diretta al Grande Fratello 15. Per questo ha deciso di replicare con decisione nel corso di un'intervista al settimanale Spy, in edicola da venerdì 27 aprile. "Ho dato incarico a un importante studio legale di tutelarmi, perché a mio avviso si sta usando la mia persona per fare audience" ha dichiarato Bobby Solo nel corso dell'intervista, riferendosi appunto a quanto accaduto al Grande Fratello. Il cantante continua "C'è uno sfruttamento illecito della mia immagine a scopo di lucro. Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. Confermo quello che ho già detto: in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali".

Bobby Solo, nuovo attacco alla figlia Veronica

Bobby Solo continua: "Questa vicenda si esaurirà solo dopo le settimane del programma, ma non ho alcuna preoccupazione perché sono fiducioso nel buon senso di chi guarda da casa". Il cantante, inoltre, tiene a rispondere anche alle parole della figlia Veronica Satti che, lunedì scorso in diretta ha dichiarato: "Io voglio ricongiungermi con lui, penso che possa fare bene a entrambi Se lui non lo crede, mi dispiace, ma io non mi arrenderò". Ecco le parole di Roberto Satti: "Avrebbe saputo come cercarmi, se solo avesse voluto. Mi chiamano da tutto il mondo. Sarebbe bastata anche un’e-mail: ”Voglio abbracciarti e stare con te”, invece di andare in televisione. Stanno facendo queste moine perché vorrebbero questo ricongiungimento al Grande Fratello per fare qualche punto di audience in più".

