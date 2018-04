Chiara, dama trono over/ Uomini e Donne: è il terzo incomodo tra Sossio e Ursula?

Chiara, dama del trono over di Uomini e Donne: la bella mora dagli occhi azzurri è il terzo incomodo tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? L'intervento di Maria De Filippi.

26 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Chiara, Uomini e Donne

Chiara, la bella dama dai capelli neri e gli occhi scuri, è una delle protagoniste del discusso triangolo del trono over di Uomini e Donne. La dama aveva iniziato a frequentare Sossio Aruta, che in studio aveva rivelato della notte insieme. Chiara, infastidita dal poco tatto dell’uomo, aveva deciso di chiudere la conoscenza. Ma la puntata dopo, Chiara era tornato dicendo di voler ricominciare a frequentare Sossio, nonostante la presenza di Ursula. Tra le due dame e il cavaliere non sono mancate discussioni e settimana scorsa Chiara ha attaccato duramente il cavaliere: secondo lei Sossio, l’ha tenuta solo per rendere più “piccante” la storia con Ursula, che procede a gonfie vele. In studio in molti hanno sostenuto la tesi della dama, prima fra tutti l’opinionista Tina Cipollari. Nella puntata di oggi, giovedì 26 aprile, come anticipa un video di Witty, il pubblico di Canale 5 assisterà a un duro confronto tra Chiara e Sossio. Le anticipazioni di Isa e Chia, rivelano che Maria De Filippi chiederà al cavaliere di risolvere questa situazione con Ursula e Chiara.

Chiara criticata sui social

Sui social, il pubblico di Uomini e Donne ha criticato duramente Chiara, per essere tornato sui suoi passi dopo aver deciso di chiudere con Sossio. “Chiara ma sei bella, educata, giovane ma perché ti devi far comandare da un Sossio qualunque” e “Commento per dire che per me è molto peggio Chiara. Ursula è l’anima gemella di Sossio quindi non mi stupisco più di tanto”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Altri hanno criticato anche Ursula: “Ma veramente al mondo esistono due donne come Ursola e Chiara che litigano per un "uomo" come Sossio?!”. E ancora: “Chiara ma ancora non lo hai capito che Sossio ti ha tenuto solo perché così non saresti andata da Francesco e il suo orgoglio di uomo "alpha" rimaneva intatto, a RAMMOLLITA!”

