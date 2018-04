Elena Morali e Cecilia Capriotti Vs Alessia Mancini/ Lite dietro le quinte a Domenica Live: tutta la verità

Cos'è davvero capitato dietro le quinte di Domenica Live tra Elena Morali, Cecilia Capriotti e Alessia Mancini? Barbara D'Urso chiarisce tutto nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5

26 aprile 2018 Anna Montesano

Elena Morali e Cecilia Capriotti Vs Alessia Mancini

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, Barbara D'Urso torna ad ospitare alcuni dei protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018. In particolare, in studio ci sono Cecilia Capriotti ed Elena Morali, protagoniste domenica scorsa, a Domenica Live, di una dura lite con Alessia Mancini. È proprio su questo che la D'Urso vuole tornare: la conduttrice è pronta a chiarire con le dirette interessate, anche perchè la lite dietro le quinte c'è stata davvero. Alessia Mancini aveva infatti lamentato che, in sala trucco, le due ex naufraghe: “Mi hanno detto ‘è inutile che ti metti le ciglia, perché hai una faccia di me**a'”. Sia Elena che Cecilia, oggi a Pomeriggio 5, negano sia stata detta questa frase, seppure lo scontro c'è stato.

LITE DIETRO LE QUINTE: LA VERITÀ DI BARBARA D'URSO

"Io ho chiesto ad Alessia se potesse spostarsi, e Elena spontaneamente mi ha difesa". Da qui quindi lo scontro, che non avrebbe avuto i termini palesati dalla Mancini. A svelare cos'è però accaduto davvero dietro le quinte è Barbara D'Urso, che in studio dichiara: "Effettivamente in sala trucco sono capitate cose belle forti. C'è chi piangeva, chi urlava, chi è scappato in camerino, chi diceva delle parole non proprio consone. Quindi è successo, anche se non dico chi ha detto cosa, perché ognuna di voi ha una versione diversa". "Io non le ho detto hai una faccia dì - risponde allora la Capriotti, che riferendosi ad Elena - lei per difendermi ha detto..." e si interrompe. È la Morali a chiarire "L'ho detto in un altro modo, quella parola non è mai stata detta" conclude.

