Elisabetta Canalis/ "Io e mio marito Brian Perri non abbiamo mai avuto una crisi. E sul secondo figlio..."

Elisabetta Canalis parla della sua vita americana da mamma, moglie di Brian Perri e di donna in carriera smentendo la crisi matrimoniale. E sul secondo figlio...

26 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Elisabetta Canalis

Mamma di Skyler, moglie di Brian Perri e donna in carriera, perfettamente immersa nella vita americana. Tutto questo è Elisabetta Canalis che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, ha parlato dei suoi progetti americani sia professionalmente che privatamente. Oltre a portare avanti la sua carriera, la Canalis si occupa in prima persona della sua piccola Skyler che accompagna a scuola e va a riprendere personalmente, incastrando nel mezzo tutti i suoi impegni. “La mia bambina riempie le mie giornate. In effetti, la solitudine in questa città è sempre in agguato. Sempre dietro l’angolo" – dice la Canalis che al suo fianco ha sempre il marito Brian Perri con cui, nonostante i rumors, procede tutto a gonfie vele – “Li lasci pure parlare, a volte la gente non ha nulla da dire o da scrivere. Io e mio marito, grazie a Dio, non abbiamo mai conosciuto la parola crisi”. E sulla possibilità di allargare la famiglia regalando un fratellino o una sorellina a Skyler, la Canalis non lo esclude: “Non ci stiamo lavorando ancora, ma se Dio vorrà, certamente sì”.

I PROGETTI DI ELISABETTA CANALIS

Pur essendo immersa nella vita di mamma e moglie, Elisabetta Canalis continua ad essere anche una donna in carriera. In questi giorni, a Los Angeles, ha incontrato dei produttori italiani per un progetto importante. Nel corso dell’intervista, il giornalista di Oggi ha anche chiesto all’ex velina di una sua partecipazione futura ad un’importante fiction italiana. Elisabetta, però, non ha negato, ma non ha neanche smentito. Tornare a lavorare in Italia, per la Canalis, sarebbe un sogno e a fare il tifo per lei ci sarebbe sicuramente il marito Brian Perri che è il suo primo fan. “E’ felice quando realizzo un progetto professionale importante. E' felice quando mi vede motivata. Quando si ama una persona non si pongono mai limiti alla sua possibilità di realizzarsi”, spiega la Canalis che, accanto a sé, ha scelto un uomo in carriera, ma con un lavoro importante e molto diverso dal suo. Brian Perri, infatti, è un chirurgo ortopedico: “Il rapporto con lui mi ha insegnato a dare la priorità alle cose che davvero contano e a minimizzare tutto ciò che è secondario o frivolo. Grazie a Brian, oggi, ho imparato a pesare nel modo giusto, tutto ciò di cui ho esperienza”.

ELISABETTA CANALIS E LA TV ITALIANA

Elisabetta Canalis è stata una delle veline più amate della storia di Striscia la Notizia. Ad oggi, però, ha deciso d’intraprendere un percorso diverso al punto da aver rifiutato di partecipare a due reality in America. Un format in cui la Canalis non crede molto considerandoli un modo per il pubblico per esorcizzare i propri buchi neri. “Credo che il pubblico che si appassiona a questo genere televisivo in fondo cerchi di esorcizzare i propri buchi neri vedendoli rappresentati sullo schermo. E’ un modo per assolversi dai propri peccati contemplando quelli degli altri”, spiega la Canalis che dovrebbe tornare presto in tv con una fiction il cui titolo resta top secret. L’ex velina, infatti, alla domanda del giornalista che le ha chiesto il titolo, ha risposto: “Solo se lei mi svelerà, da qui in avanti, ogni settimana, le soluzioni degli indovinelli della rubrica Ah saperlo di questo giornale”.

