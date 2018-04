FEMMINE CONTRO MASCHI/ Su Canale 5 il film diretto da Fausto Brizzi (oggi, 26 aprile 2018)

Femmine contro maschi, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 26 aprile 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Nancy Brilli e Francesca Inaudi, alla regia Fausto Brizzi.

26 aprile 2018

il film commedia in prima serata su Canale 5

NEL CAST ANCHE SALVATORE FICARRA E VALENTINO PICONE

Femmine contro maschi, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 26 aprile 2018 alle ore 21,25. La programmazione di Canale 5 di questa sera, propone la messa in onda della commedia Femmine contro maschi. Una pellicola del 2011 prodotta dalla casa cinematografica Medusa Film in collaborazione con la Italian International Film, Mediaset Premium RTL e Sky Cinema. La regia è di Fausto Brizzi il quale ha anche collaborato per il soggetto e la sceneggiatura assieme a Marco Martani, Massimiliano Bruno e Valeria Di Napoli. Le musiche sono di Bruno Zambrini, la scenografia è stata ideata da Maria Stilde Ambruzzi e nel cast sono presenti Claudio Bisio, Nancy Brilli, Salvatore Ficarra, Francesca Inaudi, Valentino Picone, Emilio Solfrizzi, Serena Autieri, Luciana Littizzetto e tanti altri ancora. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

FEMMINE CONTRO MASCHI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Piero è un benzinaio torinese tifoso sfegatato della Juventus che praticamente segue in tutte le sue partite di campionato e di coppa mentre Anna è un medico. I due si sono sposati e nonostante un’evidente differenza sociale e di comportamento in pubblico, sono stati lungamente felici o quanto meno fino a che l’uomo non ha iniziato a tradirla. Un giorno Piero è vittima di un incidente automobilistico che lo porta a sbattere la testa. L’urto è talmente violento che fa perdere all’uomo completamente la memoria degli ultimi 25 anni facendolo tornare ai tempi del liceo. Questo da la possibilità di rimodernane il carattere convincendo Piero di odiare il calcio e soprattutto di essere un marito fedele ed innamorato che si occupa anche di tantissime faccende domestiche. Il tutto va bene fino a che Piero non scopre la verità incontrando uno dei suoi cari amici per un confronto finale nel quale, però, ad avere la meglio è l’amore. Rocco è invece il bidello di una scuola elementare mentre Michele è un impiegato di banca. I due mettono costantemente a rischio le rispettive relazioni sentimentali per via dei loro hobby definiti troppo da ragazzini come il collezionare le figurine dei calciatori e soprattutto far parte di una cover bande dei Beatles che si esibisce in piccole feste di quartiere. Alla fine le due donne si renderanno conto di essersi innamorate di loro anche per il loro essere gioiosi ed eterni ragazzini. Marcello è invece un chirurgo plastico che ha da diversi anni rotto il matrimonio col moglie Paola senza che però sua madre potesse saperne nulla. Non volendo dare questo dispiacere ogni Natale e Pasqua grazie all’aiuto di Paola, mette in atto delle vere e proprie messe in scene per convincere la mamma di come tutto vada bene tra di loro. Tuttavia la mamma che da tempo aveva scoperto tutto, mette in atto un ingegnoso stratagemma per farli tornare ad essere una coppia felice assieme ai propri figli.

