FRANNY/ Su Rai 3 il film con Richard Gere e Dylan Baker (oggi, 26 aprile 2018)

Franny, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 26 aprile 2018. Nel cast: Richard Gere, Dylan Baker e Cheryl Hines, alla regia Andrew Renzi. La trama del film nel dettaglio.

26 aprile 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai 3

NEL CAST RICHARD GERE

Franny, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 26 aprile 2018 alle ore 21.15. Sulle frequenze di Rai Uno viene mandato in onda in prima visione Rai nella prima serata di oggi, giovedì 26 aprile, viene trasmessa la pellicola di genere drammatica Franny. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2015 dalla casa cinematografica Audax Films in collaborazione con la Big Shoes Media e la Celerity Pictures. La regia è stata affidata ad Andrew Renzi che ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Danny Bensi e Saunder Jurrians, il montaggio è frutto del lavoro di Dean Colin Marcial e Matthew Rundell ed i costumi sono stati disegnati da Malgosia Turzanska. Nel cast sono presenti grandi attori come Richard Gere, Dylan Baker, Cheryl Hines, Dakota Fanning e Theo James. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FRANNY, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Franny è un affascinante e distinto miliardario americano che ha trascorso gran parte della propria vita nel dirigere al meglio le proprie aziende per un ritorno economico a dir poco straordinario. Tuttavia questo ha comportato delle pesante rinuncia sul lato sentimentale ed affettivo che con il passare del tempo hanno presentato un pesante conto rendendolo a dir poco infelice. Tuttavia nel corso della propria vita è anche successo un fatto piuttosto inquietante che lo ha spinto nel cambiare modo di vivere tant’è che è diventato un classico filantropo che si spende tantissimo per portare avanti progetti umanitari di una certa importanza. La beneficienza è diventata la propria unica fonte di vita se non fosse per un fatto che sta per cambiare nuovamente la sua esistenza. Infatti, Franny incontra a distanza di pochi anni Olivia, la figlia di alcuni suoi cari amici con i quali ha avuto modo di condividere alcuni momenti importanti della propria esistenza. Naturalmente Olivia non è più la dolce bambina di un tempo ma una donna in tutto e per tutto, già sposata e che ormai a poche settimane dal diventare per la prima volta mamma. In virtù dell’antica amicizia che legava Franny con il padre di Olivia, il magnate non può fare a meno di entrare nella vita della donna dandole in diverse maniere un importante aiuto non solo dal punto di vista economico. Franny entra sempre di più nella vita di Olivia e del marito e questo finisce per riportare a galla un triste ricordo che gli ha cambiato l’esistenza e che a quanto pare sembra avere a che fare con Olivia e la sua famiglia. Di cosa si tratterà?

