Filippo Magnini/ Tatuaggio per Giorgia Palmas: “Ogni leone ha la sua leonessa”

Filippo Magnini si è fatto tatuare sul braccio destro un leone e una leonessa. Il nuovo tatuaggio è dedicato alla fidanzata Giorgia Palmas, ex velina di Striscia la notizia.

26 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Nuovo tatuaggio per Filippo Magnini. Il re Magno del noto si è fatto disegnare sull’avambraccio destro un leone e una leonessa: “Ogni leone ha la sua leonessa”, ha scritto l’ex campione pubblicando su Instagram la foto del nuovo tatuaggio su cui ha taggato la neo fidanzata Giorgia Palmas. “La felicità va inseguita, prenditi la tua Filippo”, “complimenti una coppia inaspettata ma belli davvero…” e “Che bella dedica”, scrivono alcuni fan di Magnini commentando il tatuaggio. I due hanno iniziato a frequentarsi dopo aver archiviato le loro precedenti relazioni: lui con Federica Pellegrini, lei con Vittorio Brumotti di Striscia la notizia. La coppia si divide tra Milano (dove abita lei) e Roma (dove vive l'atleta), come testimoniano i loro scatti sui social. Ieri la ex velina era a Roma: “La foto non è a fuoco, la felicità SI”, ha scritto commentando una sua foto scattata presso l’altare della Patria. Oggi, invece, Filippo Magnini è a Milano e ha fatto visita al Castello Sforzesco.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: un amore da sogno

Solo settimana scorsa Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno rilasciato una lunga intervista a Chi, in cui hanno parlato della loro relazione, nata a Milano durante la Fashion Week: “Il nostro? È un amore da sogno”. L’ex campione di nuoto ha confessato che la ex velina sarda è riuscita a fargli battere il cuore, dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Federica Pellegrini: “Ero single ormai da un anno dopo la fine della storia con la Pellegrini e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato”. Giorgia Palmas ha raccontato che l’atleta l’ha conquistata preparandole il tiramisù per il suo compleanno e ha aggiunto: “È stato un gentleman, non ci ha provato subito, il primo bacio ce lo siamo scambiati giorni dopo alle due del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano”. Parlando delle loro storie passate, la Palmas ha aggiunto: “Nessuno dei due si pente degli amori passati anzi, è grazie anche a quelle esperienze che oggi abbiamo la maturità di dire che siamo finalmente felici”. I due però sognano un futuro insieme.

© Riproduzione Riservata.