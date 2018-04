Georgette Polizzi su una sedia a rotelle/ "Lotterò con tutta me stessa per tornare a camminare"

Georgette Polizzi sta male: la fidanzata di Davide Tresse su una sedia a rotelle, ma è pronta a lottare per tornare a camminare: il post commovente sui social.

26 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Georgette Polizzi

Georgette Polizzi sta ancora male. La fidanzata di Davide Tresse non sta ancora bene ed oggi ha svelato ai fans di dover affrontare un periodo particolarmente difficile durante il quale sarà costretta a stare su una sedia a rotelle. La stilista di Temptation Island è ancora ricoverata in ospedale nel reparto di neurologia, ma consapevole di essere molto seguita e di aver dei fans abbastanza preoccupati, continua ad aggiornare i suoi profili social dando informazioni sul suo stato di salute. “Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo…Ed invece eccomi qui! Lotterò con tutta me stessa per tornare a camminare, perché lo devo in primis a me stessa e alla mia instancabile voglia di vivere… lo devo al mio uomo che in questi giorni con gli occhi lucidi mi ha promesso che anche se dovessi fallire resterà al mio fianco per sempre… che mi ha detto di essersi innamorato una seconda volta perché nonostante tutto non ho mai perso il sorriso”, ha scritto sui social network la stilista.Da qualche giorno, Georgette Polizzi è ricoverata nel reaparto di neurologia dove la stanno curando nel migliore dei modi, come ha svelato nei giorni scorsi. I suoi problemi, però, non sarebbero ancora finiti.

GEORGETTE POLIZZI ANCORA IN OSPEDALE

Georgette Polizzi soffre di una malattia che le sta causando diversi problemi. Da quando è in ospedale, Davide Tresse non ha mai lasciato sola la fidanzata dandole coraggio ed esortandola a non arrendersi. La stilista è pronta a dimostrare di essere una vera leonessa, ma innamorata e profondamente grata al fidanzato a cui ha dedicato le seguenti parole: “E così in men che non si dica ti ritrovi in un letto di ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po’ di giorni…Però cara vita una cosa te la dico… TU NON MI FAI PAURA ED IO SONO PIÙ FORTE DI TE!! E poi vicino a me c’è il momo e neanche lui ha paura quindi sai che c’è?!? Questa volta puoi andartene a…”, ha scritto la Polizzi che, in queste ore, sta ricevendo tantissimi messaggi d’incoraggiamento da parte dei fans che, dopo averla conosciuta a Temptation Island, continuano a seguirla.

