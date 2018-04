Giulia De Lellis e Andrea Damante/ L’ombra del tradimento: una frase chiave e la replica social

Giulia De Lellis e Andrea Damante: l’ombra del tradimento e una frase chiave con la replica social, continua il botta e risposta mediatico tra gli ex fidanzati.

26 aprile 2018 Valentina Gambino

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono ufficialmente lasciati da qualche giorno. Gli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, hanno donato al pubblico notevoli emozioni ma poi qualcosa si è rotto. La prima ad aprire il cuore agli estimatori è stata proprio l'esperta in tendenze che, tramite uno sfogo social condiviso sulle Stories ha raccontato la rottura chiedendo rispetto. L'ex tronista ha poi confermato l'indiscrezione e dal quel momento si è anche creato una sorta di velato botta e risposta dagli esiti disastrosi. Giulia infatti, commentando i follower per chiedere loro maggiore rispetto, ha scritto una frase molto chiara: "Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse?". Se inizialmente quindi, alla base della rottura si era palesata l'ombra del tradimento da parte di lui, con questo pensiero della romana, le cose sembrerebbero ancora più chiare.

Giulia De Lellis, stanca di venire criticata ha commentato su Instagram: "Parlate tutti senza sapere, parlate poi tutti dopo due anni. Come se non leggessi, come se non esistessi. Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? Sono un ca..o di essere umano. Avete una coscienza? Non si tratta di chiacchiere, qui si sta andando oltre ogni logica umana. Il fatto che io sia un personaggio pubblico non vi permette di farmi questo. Lasciatemi respirare!". Pronta la replica di Andrea Damante, sempre sul social network fotografico: "Solamente chi condivide un certo rapporto di intimità può essere capace di interpretare atti e situazioni che altrimenti finirebbero con l’essere travisati; è questo il concreto significato dello storico proverbio “I panni sporchi si lavano in famiglia”. Mi risulta oltre modo assurdo, quanto surreale, ritenere che tutto questo materiale speculativo sia venuto fuori solo adesso... Non cadrò nel tranello mediatico raccontando quali siano stati i motivi della fine della nostra relazione", ha esordito. Poi la frase che ha fatto arrabbiare i fan dei Damellis: "Voi mi avete conosciuto per la mia buona educazione e, purtroppo, per amore, spesso ho dovuto subire le esuberanze di chi è abituato invece a condividere senza filtri fatti e sentimenti intimi... per amore ho lasciato fare. Ma da oggi non sono più disposto! Risponderò nelle sedi adeguate ad ogni calunnia e diffamazione che mi verrà rivolta, questa è la mia prima ed ultima dichiarazione pubblica".

