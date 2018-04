Grande Fratello 2018/ Luigi Favoloso lascia Nina Moric per Patrizia? La showgirl rompe il silenzio sui social

26 aprile 2018 Anna Montesano

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti

Si anima e non poco la Casa del Grande Fratello 15. Non sono soltanto le liti ad infiammare gli animi ma anche i flirt che stanno nascendo nella Casa. Il rapporto tra Luigi Favoloso e la sua fidanzata, Nina Moric, sembra essere sempre più in bilico. L'avvicinamento alla bella Patrizia Bonetti nella Casa è sempre più evidente, tanto che la stessa gieffina ha dichiarato: "Ce la godiamo io e Luigi insieme, ci divertiamo. È la persona con cui ho legato di più in assoluto. È un ragazzo molto intelligente e l’intelligenza mi colpisce. Stiamo creando un bel rapporto, lui è una persona speciale." Ma Favoloso, nel corso delle ultime ore, ha fatto nuove dichiarazioni sul rapporto con la Moric che sembrano confermare la crisi con la showgirl croata. Luigi ha dichiarato ai compagni il desiderio forte di voler avere qualche notizia da fuori sulla sua compagna.

Luigi Favoloso e Nina Moric: confronto al Grande Fratello? No, perché...

Poi però, Favoloso fa capire che le cose tra loro non stavano andando per il meglio: “Ci siamo fatti travolgere dai guai dimenticando quello che voleva dire stare insieme. Io ho capito delle cose che non mi vanno più bene e ho deciso di cambiarle nella mia vita”. E mentre l'avvicinamento tra Luigi e Patrizia si fa più forte, sul web in tanti scrivono sui profili social di Nina Moric, invitandola a dire la sua su questa situazione e, magari, ad andare al Grande Fratello per un confronto. Nina è però categorica e smentisce questa possibilità: “Vorrei inoltre chiarire che non prenderò parte ad alcun programma televisivo dove si parla solo di gossip, perchè, come espresso più volte in passato, è mia intenzione quella di allontanarmi dal mondo del gossip.”

