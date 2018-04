IL PIANISTA/ Su Iris il film diretto da Roman Polanski (oggi, 26 aprile 2018)

Il pianista, il film in onda su Iris oggi, giovedì 26 aprile 2018. Nel cast: Adrien Body, Thomas Kretschmann, Michal Zebrowski, alla regia Roman Polanski. La trama del film nel dettaglio.

26 aprile 2018 Cinzia Costa

il film biografico in prima serata su Iris

NEL CAST ADRIEN BODY

Il pianista, il film in onda su Iris oggi, giovedì 26 aprile 2018 alle ore 21,00. La programmazione televisiva di Iris prevede per questa sera la messa in onda della pellicola di genere drammatica e biografica dal titolo originale The Pianist. Si tratta di un film realizzato nel 2002 da una serie di case cinematografiche tra cui StudioCanal, RP Productions, Beverly Detroit e Interscope Communications. La regia è di Roman Polanski il cui soggetto è tratto dal romanzo autobiografico omonimo scritto da Wladyslaw Szpilman mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Ronald Harwood. La scenografia è stata ideata da Allan Starski, le musiche della colonna sonora sono state composte da Wojciech Kilar mentre il montaggio è stato eseguito da Hervè de Luze. Nel cast figurano Adrien Body, Thomas Kretschmann, Michal Zebrowski, Frank Finlay e Maureen Lipman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL PIANISTA, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

Siamo a Varsavia nell’anno 1939 e per la precisione presso la sede di una radio polacca dove si sta esibendo al pianoforte un bravissimo compositore e musicista di origini ebraiche di nome Szpilman. La sua esibizione viene interrotta dal fortissimo suono di granate ed esplosioni che si avvicinano sempre di più. L’armata tedesca ha invaso la Polonia dando così inizio alla Seconda Guerra Mondiale. A Varsavia i timori sono tantissimi e nonostante la dichiarazione di Guerra da parte di Francia e Gran Bretagna che di fatto si alleano con la Polonia, la città viene conquistata nel giro di poche ore. Il dominio tedesco mette delle ferree regole soprattutto ai cittadini di origini ebraiche i quali oltre a dover andare in giro con un bracciale di colore bianco arrecante la stella di David, sono del tutto estromessi dalla vita sociale ed economica della Polonia nonché costretti a vivere di stenti all’interno di un ghetto. Szpilman viene così licenziato alla radio ed inizia per lui e la propria numerosa famiglia, un periodo di drammatici stenti in cui è testimone di indicibili crimini commessi dai tedeschi pronti a sparare anche ai bambini affamati che provavano a rubare del cibo. Momenti difficili che lo diventano ancora di più nel momento in cui nell’anno 1942, la Germania inizia la drammatica opera di deportazione degli ebrei nei campi di concentramento. Inizialmente nessuno poteva immaginare il perché della deportazione per cui la famiglia di Szpilman parte senza essere cosciente di quello che stava accadendo. Non parte invece Szpilman per una pura casualità che lo vedrà restare in città fino alla liberazione da parte dell’Unione Sovietica riuscendo a sopravvivere grazie ad un ufficiale tedesco che era estasiato dalle capacità di Szpilman nel suonare il pianoforte.

