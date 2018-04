IL SOLE NELLA STANZA/ Su Rete 4 il film con Peter Fonda (oggi, 26 aprile 2018)

Il sole nella stanza, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 26 aprile 2018. Nel cast: Sandra Dee, Peter Fonda, Macdonald Carey, alla regia Harry Keller. Il dettaglio della trama.

26 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE SANDRA DEE

Il sole nella stanza, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 26 aprile 2018 alle ore 16.50. Il pomeriggio televisivo di Rete 4, propone ai tanti affezionati telespettatori a partire dalle ore 16:50 la messa in onda del film di genere commedia Il sole nella stanza (titolo originale Tammy and the Doctor). Si tratta di una pellicola che è stata prodotta e distribuita nel 1963 dalla casa cinematografica Universal International Pictures con soggetto e sceneggiatura di Oscar Brodney mentre la regia è stata affidata a Harry Keller. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Frank Skinner, i costumi indossati dagli attori sul set sono stati disegnati da Rosemary Odell mentre il montaggio è stato eseguito da Russell Metty. Nel cast sono presenti Sandra Dee, Peter Fonda, Macdonald Carey, Margaret Lindsay e Reginald Owen. Ma eco nel dettaglio la trama del film.

IL SOLE NELLA STANZA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Tammy è una giovane donna americana di bello aspetto e con un caratterino niente male. Suo malgrado si trova costretta ad affrontare una situazione per nulla semplice allorchè la signora Annie Call è vittima di un malore. Tammy non si perde d’animo e con grande calma accompagna la donna in ospedale affinchè possa essere assistita in maniera ottimale. Tammy resta vicina ad Annie in ogni frangente e quindi vive la vicenda proprio come se fosse una sua cara parente. Durante le varie analisi che le vengono fatte, Tammy fa la conoscenza di un giovane ed affascinante medico di nome Mark. Per lei è subito colpo di fulmine. Inizia così a stare attorno al dottore allo scopo di riuscire a fare breccia nel suo cuore che tuttavia sembra del tutto insensibile al suo fascino. Nello specifico non è che il dottor Mark non abbia una debole per la donna ma essendo in questo momento della propria vita completamente concentrato verso la carriera, non vuole concedersi distrazioni e nel caso specifico si è convinto di non potesse permettersi una relazione dalla quale gettare le basi per la formazione di una possibile famiglia. Questo atteggiamento freddo e distaccato tuttavia non scoraggia per nulla Tammy che continua a girare attorno all’uomo rimanendo al fianco della signora Call. In particolare Tammy cerca di rendersi utile all’interno dell’ospedale anche se il più delle volte finisce per combinare dei piccoli casini. Inoltre, sa essere di confort ad una infermiera di nome Rachel che si ritrova in una situazione perfettamente uguale alla sua, è innamorata di un altro dottore con quest’ultimo che invece si dimostra del tutto indifferente. Alla fine però con grande tenacia e forza di volontà le due donne sapranno avere la meglio sciogliendo i freddi cuori dei loro amati.

© Riproduzione Riservata.