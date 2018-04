Kate Middleton 7 ore dopo il parto/ Lei è perfetta e voi? Le mamme inglesi accettano la sfida

Kate Middleton in forma perfetta a 7 ore dal parto: le mamme inglesi accettano la sfida e pubblicano sui social le loro foto dopo il parto e rispondono con ironia.

26 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Kate Middleton aveva sorpreso le donne di tutto il mondo dopo la nascita della Principessa Charlotte quando, lasciando la clinica in cui aveva partorito, aveva sfoggiato un vestito molto primaverili, giallo, che metteva in risalto la sua forma poche ore dopo il parto. Con la nascita del terzo Royal Baby ha fatto ancora di più. Dopo aver dato alla luce il terzo figlio alle 11 del mattino, la Duchessa di Cambridge ha lasciato la clinica nel tardo pomeriggio sfoggiando un vestito rosso in omaggio a Lady Diana e mostrandosi assolutamente perfetta con capelli e trucco in ordine. L’immagine di Kate Middleton con il terzo Royal Baby tra le braccia ha immediatamente fatto il giro del mondo provocando l’ironia delle donne di tutto il mondo, ma al tempo stesso anche lo stupore delle mamme che, ricordando il giorno del loro parto, non ricordano di essere tornare in forma perfetta poche ore dopo aver messo al mondo il proprio bambino. Kate, infatti, pur essendo una donna come tante, ha sicuramente la possibilità di essere coccolata da molte persone. Sarà questo il suo segreto? In attesa di scoprire come faccia la Duchessa di Cambridge a mettere al mondo bambini e a tornare com’era prima poche ore dopo il parto, le mamme inglesi hanno accettato la sfida.

KATE MIDDLETON A 7 ORE DAL PARTO: LA SFIDA DELLE MAMME INGLESI

La giornalista BBC Jane Garvey, su Twitter, ha detto la sua sulla forma di Kate Middleton a 7 ore dal parto non immaginando di dare vita ad una vera e propria sfida social per tutte le mamme inglesi. “Non c'è dubbio che la duchessa di Cambridge sia sorprendente. La maggior parte delle donne dopo il parto assomigliano ad un sacco di patate. Pubblicherei una mia immagine post-parto, ma avreste bisogno di sostegno dopo averla vista. Se siete disposte a condividere la vostra, twittate", ha scritto la giornalista. Le mamme d’Inghilterra hanno così cominciato a pubblicare le loro foto dopo aver partorito commentando il tutto con un pizzico di ironia. “Poverina, un servizio fotografico appena dopo aver partorito” – scrive qualcuno mentre altri aggiungono – “Ho provato dispiacere per lei. Spero che a casa si sia rimessa il pigiama e tolta il trucco”.

