Kate Middleton e William/ Royal Baby, continua il totonome del terzo figlio: Jack o Arthur?

Royal Baby, quale sarà il nome del terzo figlio di Kate Middleton e William Windsor? Il toto-nomi continua: Jack e Arthur in pole. Oggi l'atteso annuncio?

26 aprile 2018

Royal baby, terzo figlio di Kate e William

In Inghilterra tutti attendono ancora il nome del terzo royal baby, figlio di Kate Middleton e William Windsor. L'annuncio era atteso per ieri ma, secondo ultime indiscrezioni, il giorno giusto potrebbe essere proprio oggi. Si infiamma intanto il toto-nome con Jack e Arthur in pole, gli scommettitori hanno inoltre ristretto la rosa puntando sui seguenti nomi messi in ordine di probabilità: Jack, Arthur, James, Albert, Alexander, Philip e Henry. Continua quindi a tenere tutti sulla corda la scelta del nome, l'arcano sembra essere davvero vicino dall'essere finalmente svelato. Intanto il principe William rassicura tutti sulle condizioni del nuovo arrivato: "Sta bene e, per fortuna, finora sta dormendo abbastanza. Possiamo quindi dire che si comporta bene".

Royal baby, il bimbo avrà il titolo di Sua Altezza Reale

Il nuovo arrivato è il quinto in linea di successione al trono, il sesto pronipote della regina e del duca di Edimburgo e un fratello più giovane del principe George e della principessa Charlotte. Il bimbo avrà il titolo di Sua Altezza Reale principe di Cambridge. Kate Middleton, intanto, ha fatto ritorno insieme al nuovo arrivato a Kensington Palace, dove ha ripreso la vita di tutti i giorni. La famiglia reale, ormai composta da cinque persone, soggiorna nell'appartamento 1A, non lontano da quello in cui vivono anche Harry e la sua futura sposa Meghan Markle. Kate e William, proprio come auspicato fin dall'inizio del loro matrimonio, cercano di condurre un'esistenza il più possibile normale, attorniata solo da pochi collaboratori fidati, tra i principali la tata spagnola Maria Borrallo, presenza costante fin dalla nascita di George, e la governante di origini italiane Antonella Fresolone.

