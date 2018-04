LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini festeggiano gli 80 anni di Nino Benvenuti

Questo pomeriggio, giovedì 26 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

26 aprile 2018

Oggi pomeriggio, giovedì 26 prile 2018, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova settimana con La vita in diretta, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri pomeriggio il programma ha raccolto 1.203.000 spettatori con l’11.4% di share nella prima parte, e 1.667.000 telespettatori con il 16.6% di share nella seconda parte. Come sempre, anche la puntata odierna si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Il salotto della giornalista è molto seguito anche sui social: “Quando alle 13:30 a casa tua va via la luce, e ti sale il panico perché pensi già che alle 15:15 inizia #ilcaffedelledonne a #lavitaindiretta con Francesca Fialdini. Questo caffè fa un brutto effetto”, ha scritto una fan del programma di Rai 1 su Twitter. Il post è stato prontamente condiviso dalla conduttrice, orgogliosa del suo fedele pubblico. In studio si festeggeranno gli 80 anni di Nino Benvenuti e si parlerà degli ultimi aggiornamenti sul caso del piccolo Alfie Evans.

Francesca Fialdini vicino a Rita Dalla Chiesa

Francesca Fialdini su Instagram ha ricordato Fabrizio Frizzi: “Ci manchi amico”, ha scritto la conduttrice de La Vita in diretta. Rita Dalla Chiesa, ex moglie del conduttore scomparso un mese fa, ha commentato il post della Fialdini: “Pensa che io non posso nemmeno nominarlo… i social (soprattutto quelli di un famigerato fan club!) mi stanno massacrando… fatelo voi amici anche per me”. Nei giorni scorsi, infatti, la Dalla Chiesa è stata attaccata per aver ricordato l'ex marito Fabrizio Frizzi. Francesca Fialdini ha subito risposto alla conduttrice di Rete 4, esprimendole tutto il suo sostegno: “Non ho parole. Tu però Rita sei una donna libera e lo sei sempre stata. E molto rispettosa. Tu e Fabrizio avete saputo costruire un rapporto duraturo, sincero, profondo e bello anche dopo. Cosa rarissima. Continua a vivertelo così, come ti senti, come avete scelto insieme”.

