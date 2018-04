Le Iene show/ Servizi e Diretta: l'arresto di Stefano Ramunni e l'intervista a Terence Hill

Le Iene Show tornano in onda oggi, giovedì 26 aprile, in prima serata su Italia 1: tra i servizi l'arresto di Stefano Ramunni e l'intervista a Terence Hill.

26 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Le Iene Show - Ilary Blasi e Teo Mammuccari

Le Iene Show, con l’appuntamento infrasettimanale, tornano in onda oggi, giovedì 26 aprile, in prima serata su Italia 1. Ilary Blasi e Teo Mammuccari, con la partecipazione della Gialappa’s Band che commenta i veri servizi della serata, conducono una nuova puntata delle Iene in cui non mancheranno servizi dedicati all’attualità. Tra i servizi della serata c’è l’imperdibile intervista realizzata a Terence Hill. Nadia Toffa ha incontrato l’attore, uno dei miti del mondo dello spettacolo italiano, protagonista, insieme a Bud Spencer di numerosi film western di culto. Mario Girotti, questo il suo vero nome, alla Toffa, racconta i retroscena e gli aneddoti inediti di quasi 40 anni di carriera. Terence Hill ha avuto la sua prima parte quando aveva 11 anni. E’ diventato famosissimo e popolarissimo recitando accanto a Bud Spencer. Negli ultimi anni, però, è riuscito a conquistare anche una nuova fetta di spettatori interpretando il sacerdote più amato della televisione italiana ovvero Don Matteo.

LE IENE SHOW, L’ARRESTO DI STEFANO RAMUNNI

Non solo spettacolo nella nuova puntata de Le Iene show. Nella scorsa puntata dello show più irriverente della televisione italiana, Giulio Golia aveva raccontato il caso di Stefano Ramunni, un uomo che per anni ha raggirato le persone spacciandosi per altri utilizzando documenti falsi. Ramunni era riuscito anche a far chiudere i procedimenti a suo carico inviando il certificato di morte alle Procure che indagavano su di lui. Indagando è emersa anche la possibilità che l’uomo abbia utilizzato l’identità del deputato M5S Alvise Maniero il quale ha evidenziato anomalie nell’utilizzo dei suoi dati. Golia aveva così lanciato l’appello ai telespettatori per individuare Stefano Ramunni che è stato localizzato a Genova. Golia, così, nel servizio in onda, lo incontra in modo del tutto particolare e ne documenta l’arresto.

© Riproduzione Riservata.